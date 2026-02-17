Wyoming responde al PP: "A lo mejor a la gente le importa más la vivienda, pero a ellos el burka les parece un gran problema"

"No sabía que Pedro Sánchez había traido el burka a España", responde El Gran Wyoming irónico a Ester Muñoz tras decir que apoyará la propuesta de Vox contra el burka "para que los españoles tengan un Gobierno que cambie todo lo que ha destruido Sánchez".

El PP nacional cada vez se aproxima más a la agenda de Vox. "Ejemplo de ello es el debate que tendrá lugar en el Congreso sobre la prohibición del uso del burka y el niqab en los espacios públicos a propuesta del partido de Santiago Abascal y que el PP votará a favor", explica Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde enseña cómo lo ha justificado Ester Muñoz, portavoz de PP en el Congreso.

"Hay muchas cuestiones en las que PP y Vox no estamos de acuerdo, pero hay muchas en las que sí", ha asegurado Muñoz, que ha destacado que el PP apoyará que se debata sobre la propuesta de Vox sobre el burka en el Parlamento ya que "lo importante", según dice, "es que los españoles tengan un Gobierno que cambie todo lo que ha destruido Pedro Sánchez".

El Gran Wyoming responde irónicamente en el plató a Muñoz: "Ah, no sabía que Pedro Sánchez había traido el burka a España". "A lo mejor a la gente le importa más la vivienda o los salarios, pero al PP el burka le parece un gran problema", asegura Wyoming, que ironiza: "Ya es hora de que alguien lo dijera, hay burkas por todas partes".

