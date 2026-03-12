Wyoming, sobre que Vox no quiera hablar con el Gobierno de la crisis: "No gastarán ni medio segundo en currar para los españoles"

El Gran Wyoming ironiza al saber que "el patriota Abascal" no quiere hablar con el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Irán: "Da igual lo que le pueda ocurrir a los españoles con la crisis económica que viene".

Sandra Sabatés informa de la ronda de contactos del Gobierno con los partidos para buscar salidas a las consecuencias de la guerra de Irán: "El ministro Félix Bolaños ha mantenido reuniones telefónicas con los representantes de los distintos grupos en busca de un decreto ley que minimice los efectos del conflicto".

La novedad es que, pro primera vez, se ha incluido a Vox en esta ronda de contactos, aunque la formación de extrema derecha no ha querido responder a la llamada. "No vamos a descolgar el teléfono a este Gobierno, que está en estado terminal", ha asegurado Santiago Abascal, que ha afirmado que "es un Gobierno que responde únicamente a los intereses del capo que se atrinchera en el búnker de Moncloa, que es el presidente del Gobierno". "Nosotros con este Gobierno no queremos tener ningún tipo de interlocución, diálogo o reunión", ha insistido el líder de Vox.

Unas palabras que El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio: "Ya habéis visto lo que ha dicho el patriota Abascal". "Da igual lo que le pueda ocurrir a los españoles con la crisis económica que viene, él no piensa cogerle el teléfono al amigo de los ayatolás, que, a la que te descuidas, te coloca la sharía, la yihad y hasta dos alfombras persas", ironiza el presentador de El Intermedio, que destaca que "está claro que ante la debacle que se avecina en Vox apuestan por el ahorro: "No van a gastar ni medio segundo en currar para los españoles".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.