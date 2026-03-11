Wyoming responde a Aznar tras apoyar a EEUU en la guerra de Irán: "Está de acuerdo con atacar cualquier sitio donde se lleve turbante"

Wyoming analiza las palabras de Aznar en las que pide a España posicionarse del lado de Estados Unidos en Irán y señala que, si el expresidente es tan cercano al país norteamericano es porque "cobra de lobbys yankees prosionistas".

José María Aznar participaba hoy en un foro económico en Valencia, donde ha defendido el apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irán por atacar a un régimen que "no respeta las reglas internacionales". El expresidente considera que España debería estar "al lado de sus aliados y no de nuestros enemigos".

"El hombre que nos metió en la guerra de Irak está a favor de intervenir en Irán", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que Aznar "está de acuerdo con atacar cualquier sitio donde se lleve turbante".

El presentador destaca la contradicción del Aznar, que defiende atacar a un régimen que no respeta la legalidad internacional, aunque sea con un ataque como el de Israel y Estados Unidos que "se salta todas las reglas internacionales".

Además, le señala que España sí que está con sus aliados, porque "¿acaso no son más aliados nuestros socios europeos que un país que nos llama 'losers' o nos amenaza con sanciones económicas?".

Wyoming, sin embargo, considera que Aznar "se siente más cerca de Estados Unidos", porque "tiene un ego del tamaño de Michigan" y, sobre todo, "porque cobra de lobbys yankees prosionistas".

