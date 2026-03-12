Wyoming pide mandar el "Buscaminas" al Estrecho de Ormuz: "Igual se enganchan y dejan los bombardeos"

El Gran Wyoming analiza la situación del Estrecho de Ormuz: "Podemos enviar a la zona el Buscaminas, no es material militar, pero como se enganchen los de la Guardia Revolucionaria, con suerte, nos tiramos un día sin bombardeos".

El Gobierno ha procedido al cese de Ana Sálomon, embajadora en Israel, que había sido llamada a consultas el pasado mes de septiembre tras el último choque con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, lo que le obligará a designar un nuevo jefe de misión cuando quiera recuperar la representación al más alto nivel en este país.

Sandra Sabatés explica en el plató de El Intermedio que el Gobierno ha realizado esta acción "como forma de protesta diplomática por las acciones de Tel Aviv en Gaza, Irán y Líbano". Además, la periodista destaca que "la mala relación es recíproca ya que el puesto de embajador de Israel en España sigue vacante".

Respecto a la implicación de España en el conflicto, Margarita Robles ha descartado que la fragata Cristóbal Colón vaya a participar en una operación militar para desbloquear el Estrecho de Ormuz, tal como plantea Francia. Además, ante la posibilidad de que pudieran requerir nuestra presencia militar para retirar minas del Estrecho, Margarita Robles ha afirmado que "no está previsto en este momento".

"Seguiremos en las misiones en las que están los cazaminas en el Báltico, en el Ártico, en Lituania y en otros sitios", ha explicado la ministra de defensa, que ha afirmado que también están en el Mediterráneo, "en las costas de Chipre", pero que ahí se quedan. El Gran Wyoming destaca que "podemos enviar a la zona el 'Buscaminas'": "Vale que no es material militar, pero como se enganchen los de la Guardia Revolucionaria, con suerte, nos tiramos un día sin bombardeos".

