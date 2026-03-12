Dani Mateo analiza el escándalo de los camellos con bótox en un concurso de belleza: "Les habían hecho de todo"

Dani Mato comenta en este vídeo lo que para él es el "mayor conflicto en Oriente Medio", donde veinte camellos habrían sido expulsados de un concurso de belleza en Omán por haber sometido a tratamientos estéticos.

Más allá de la guerra en Irán, se ha desatado lo que para Dani Mateo es "el mayor conflicto en Oriente Medio" por culpa de un concurso de belleza de camellos en Omán.

Al parecer, veinte camellos habrían sido expulsados del Camel Beauty Show Festival tras descubrirse que habían sido sometidos a todo tipo de tratamientos estéticos.

Entre ellos, se habla de tratamientos de bótox, implantes u operaciones de orejas. "Menos levantamiento brasileño de glúteos les habían hecho de todo a los camellos", comenta Dani.

"Seguro que alguno de ellos era incluso un dromedario y se había puesto una joroba extra de silicona", reacciona por su parte Wyoming.

