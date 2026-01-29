Ahora

Ceremonia por las víctimas de Adamuz

Pilar Gómez, ante la ausencia de Santiago Abascal en la misa funeral en Huelva: "Se crece en la polémica"

El líder de Vox, en lugar de acudir a la misa funeral por los fallecidos en el accidente de Adamuz, ha decidido mantener su agenda y seguir participando en actos de cara a las próximas elecciones en Aragón.

PILAR GÓMEZ - MVT

El Palacio de los Deportes Carolina Marín, de Huelva, acoge la misa funeral por las víctimas el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. A esta ceremonia han acudido los reyes Felipe VI y Letizia, así como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas.

Tania Sánchez considera que es necesario que se España "de un pasito más en clarificar la discrepancia que existe entre qué significa ser un país aconfesional y hasta dónde las relaciones con la Iglesia Católica vinculan y no vinculan a los Gobiernos y al Estado".

Pilar Gómez, por su parte, espera que el Partido Popular y el Partido Socialista "sean capaces de estar juntos en estos asuntos". La periodista señala que Santiago Abascal, que no ha acudido a este homenaje, "se crece en la polémica".

Iñaki López señala que Feijóo, por su parte, "ha calentado previamente el ambiente diciendo que Sánchez no quiere ir a misa y que no quiere estar con las víctimas". "Igual no ha sido muy responsable", añade. "A mí me parece que igual Feijóo se equivoca, igual que se equivoca Puente no yendo", indica Gómez.

La periodista afirma que mientras los miembros del PSOE y el PP "están en esto, el señor Abascal hace campaña, hace mítines y dice 'El Estado está fallando'". "El problema es que hay gente que se lo cree", reflexiona, "hay chavales jóvenes que juegan a la antipolítica".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Así ha sido la comparecencia de Óscar Puente en la sesión extraordinaria del Senado para explicar el caos ferroviario de los últimos días
  2. Trabajo acuerda con sindicatos y sin patronal una nueva subida del SMI hasta los 1.221 euros
  3. El Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban medicalizadas y que debían trasladar a los mayores a los hospitales
  4. Aldama busca ampliar su pacto con la Fiscalía señalando que Delcy le dio documentos sobre la presunta financiación irregular del PSOE
  5. La rabia de Alex Pretti contra el ICE en una manifestación por el asesinato de Renee Good 11 días antes de morir
  6. Mariano, primer golpe del fin del escudo social: consigue 15 días más para quedarse en su casa tras 67 años viviendo allí