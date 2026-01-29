Pilar Gómez, ante la ausencia de Santiago Abascal en la misa funeral en Huelva: "Se crece en la polémica"

El líder de Vox, en lugar de acudir a la misa funeral por los fallecidos en el accidente de Adamuz, ha decidido mantener su agenda y seguir participando en actos de cara a las próximas elecciones en Aragón.

El Palacio de los Deportes Carolina Marín, de Huelva, acoge la misa funeral por las víctimas el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. A esta ceremonia han acudido los reyes Felipe VI y Letizia, así como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas.

Tania Sánchez considera que es necesario que se España "de un pasito más en clarificar la discrepancia que existe entre qué significa ser un país aconfesional y hasta dónde las relaciones con la Iglesia Católica vinculan y no vinculan a los Gobiernos y al Estado".

Pilar Gómez, por su parte, espera que el Partido Popular y el Partido Socialista "sean capaces de estar juntos en estos asuntos". La periodista señala que Santiago Abascal, que no ha acudido a este homenaje, "se crece en la polémica".

Iñaki López señala que Feijóo, por su parte, "ha calentado previamente el ambiente diciendo que Sánchez no quiere ir a misa y que no quiere estar con las víctimas". "Igual no ha sido muy responsable", añade. "A mí me parece que igual Feijóo se equivoca, igual que se equivoca Puente no yendo", indica Gómez.

La periodista afirma que mientras los miembros del PSOE y el PP "están en esto, el señor Abascal hace campaña, hace mítines y dice 'El Estado está fallando'". "El problema es que hay gente que se lo cree", reflexiona, "hay chavales jóvenes que juegan a la antipolítica".

