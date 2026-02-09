Ahora

Reflexión

Sandra Sabatés critica "el doble rasero" del PP en el caso del alcalde de Móstoles: "Cuando el escándalo es suyo, todo son excusas"

La presentadora critica la respuesta del Partido Popular ante el caso del alcalde de Móstoles. La presentadora habló de "doble rasero" y comparó la actitud del PP cuando el escándalo ocurre en sus filas con otros casos.

Sandra Sabatés critica "el doble rasero" del PP en el caso del alcalde de Móstoles: "Cuando el escándalo es suyo, todo son excusas"

Sandra Sabatés se colocó en el 'pico de la mesa' de El Intermedio para analizar la actuación del Partido Popular en la defensa del alcalde de Móstoles, acusado por una exconcejal del partido por un presunto caso de acoso sexual y laboral.

"Lo que ha dejado en evidencia la gestión del Partido Popular en este escándalo en el Ayuntamiento de Móstoles es el doble rasero de los 'populares' ante el acoso, porque, tal y como hemos visto, cuando el escándalo se da en sus filas, todo son excusas y acusaciones para desprestigiar a la víctima", critica la presentadora, haciendo referencia a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a decir que "es un caso fabricado contra el Partido Popular". Sin embargo, Sabatés recuerda que cuando este tipo de situaciones se producen en otros partidos, como en el caso de Paco Salazar en Partido Socialista, el PP cambia su postura y ya "no hacen falta ni tribunales, ni sentencias, ni presunción de inocencia". Todo el mundo tiene claro que hay que escuchar a la víctima y pedir responsabilidades enarbolando la bandera del feminismo".

Un "doble rasero" que también ve en la reacción del líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, quien en el caso del PP pone el foco en la víctima y llega a cuestionar por qué no acudió antes a la justicia.

"Hay que recordar que esta persona a la que se le llena la boca de feminismo es la misma que ha prometido derogar la conocida como ley del 'Solo es sí', normal que se líen tanto con el consentimiento. Ellos son más del sí condicional que del sí afirmativo. Vamos, que cambiarán la ley por ser acoso solo si la denuncia es contra otro partido", termina diciendo Sandra Sabatés.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El triunfo agridulce de Azcón: Abascal sube la apuesta en unas negociaciones esenciales para la gobernanza del PP en Aragón que buscaba quitárselos de encima
  2. El 'síndrome del Frente Popular' vuelve a la izquierda española con la propuesta de Rufián: peleas para definir un futuro que olvidan el enemigo común
  3. El acuerdo de Transportes con los sindicatos para desconvocar la huelga: aumentar la inversión en mantenimiento un 77% y reforzar el personal
  4. La Super Bowl, otro mitin de campaña del candidato Bad Bunny que planta cara a la política migratoria 'trumpista' o la violencia machista
  5. El agua mantiene en vilo a media España: el Guadalquivir y Guadalete siguen en nivel rojo y hay 40 presas que han sobrepasado su capacidad
  6. Las medallas de los JJOO de invierno, en el punto de mira: cuatro atletas denuncian que se les han roto en plena celebración