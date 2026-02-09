Sandra Sabatés critica "el doble rasero" del PP en el caso del alcalde de Móstoles: "Cuando el escándalo es suyo, todo son excusas"

La presentadora critica la respuesta del Partido Popular ante el caso del alcalde de Móstoles. La presentadora habló de "doble rasero" y comparó la actitud del PP cuando el escándalo ocurre en sus filas con otros casos.

Sandra Sabatés se colocó en el 'pico de la mesa' de El Intermedio para analizar la actuación del Partido Popular en la defensa del alcalde de Móstoles, acusado por una exconcejal del partido por un presunto caso de acoso sexual y laboral.

"Lo que ha dejado en evidencia la gestión del Partido Popular en este escándalo en el Ayuntamiento de Móstoles es el doble rasero de los 'populares' ante el acoso, porque, tal y como hemos visto, cuando el escándalo se da en sus filas, todo son excusas y acusaciones para desprestigiar a la víctima", critica la presentadora, haciendo referencia a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a decir que "es un caso fabricado contra el Partido Popular". Sin embargo, Sabatés recuerda que cuando este tipo de situaciones se producen en otros partidos, como en el caso de Paco Salazar en Partido Socialista, el PP cambia su postura y ya "no hacen falta ni tribunales, ni sentencias, ni presunción de inocencia". Todo el mundo tiene claro que hay que escuchar a la víctima y pedir responsabilidades enarbolando la bandera del feminismo".

Un "doble rasero" que también ve en la reacción del líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, quien en el caso del PP pone el foco en la víctima y llega a cuestionar por qué no acudió antes a la justicia.

"Hay que recordar que esta persona a la que se le llena la boca de feminismo es la misma que ha prometido derogar la conocida como ley del 'Solo es sí', normal que se líen tanto con el consentimiento. Ellos son más del sí condicional que del sí afirmativo. Vamos, que cambiarán la ley por ser acoso solo si la denuncia es contra otro partido", termina diciendo Sandra Sabatés.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.