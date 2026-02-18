Wyoming, del cruce de 'dardos' de Garamendi con Yolanda Díaz por el SMI: "Van sin frenos, el choque es inevitable"

"El choque entre Garamendi y Díaz es inevitable", afirma Wyoming que, mira el lado bueno: "Mientras el presidente de la CEOE esté ocupado con la vicepresidenta, no estará atropellando los derechos de los trabajadores".

Sandra Sabatés destaca "los desencuentros políticos que están marcando la actualidad en España", como el choque del Gobierno con la patronal por el salario mínimo. Y es que el líder de la patronal ha criticado la subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros e, incluso, no se ha presentado a la firma del acuerdo entre Díaz y los sindicatos.

Tras este plantón, la ministra de Trabajo afirmó que "el señor Garamendi, presidente de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional": "Le pido prudencia y responsabilidad. Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país. Paguen más". Unas declaraciones que fueron contestadas por Garamendi, quien no dudó en cargar contra la ministra de Trabajo: "El Gobierno tiene la capacidad de colocar el SMI, pero no pueden utilizarlo para darnos caña. Creo que ya aburre ese debate de la ministra que es puro populismo. Le pido responsabilidad y que deje el monólogo social como elemento político de su campaña electoral".

Desde el plató de El Intermedio, El Gran Wyoming analiza este cruce de acusaciones entre Yolanda Díaz y Garamendi: "El choque entre Garamendi y Díaz es inevitable". "Mirémoslo por el lado bueno, mientras el presidente de la CEOE esté ocupado con la vicepresidenta, no estará atropellando los derechos de los trabajadores".

