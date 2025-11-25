Isma Juárez conoce a Concha, vecina 'ilustre' de Alberche del Caudillo: "Estoy mayor, si no habría dicho 'vente conmigo'"

En la visita de Isma Juárez a Alberche del Caudillo, la verdadera protagonista ha sido Concha, una vecina con la que el reportero de El Intermedio ha tenido una divertida conversación que se puede ver en este vídeo.

En su sección 'Un país en la riñonera' Isma Juárez visita Alberche del Caudillo, uno de los pocos pueblos que todavía conservan la reminiscencia franquista en su nombre.

El reportero de El Intermedio ha aprovechado la ocasión, pocos días después del 20N, para preguntar a sus vecinos si estarían a favor o en contra de que se cambiara el nombre de su pueblo por la ley de Memoria Democrática, obteniendo todo tipo de respuestas.

Isma también conoce allí a Concha, una mujer que le asegura que "no hay rayo que me parta". En el vídeo sobre estas líneas, mantienen una divertida conversación donde él le dice que "estoy en el tiempo de descuento" en lo que respecta a su pelo y ella le responde que "estamos en el último pelo, como los burros viejos".

Un rato después, el reportero vuelve a encontrarse con Concha, que según él "podría ser la alcaldesa". "Pues iban a andar tiesos", le contesta la mujer, que aunque no le deja que le acompañe en su paseo, le dice que le ha caído bien: "Estoy ya mayor, que si no habría dicho 'vente conmigo'", afirma.

"Una persona que ha tenido un kiosco sabe de gominolas y ha sabido reconocer un caramelito", comenta Isma.

