Wyoming pide a los medios que dejen de llamar "nostálgicos" a la ultraderecha: "No salen a la calle pensando en el pasado"

El Gran Wyoming arrancó El Intermedio comentando la manifestación de ultraderecha que tuvo lugar este fin de semana en Madrid. "Este fin de semana he presenciado algo que me ha llevado al pasado y que prolifera cada vez más, y no me refiero a un mercadillo medieval. Aquí los pollos no estaban en jaulas sino en banderas. Estoy hablando de la manifestación de ultraderecha que cruzó Madrid pidiendo la expulsión de migrantes", señaló el presentador con su característico tono irónico.

Durante su monólogo, también denunció los "simpáticos cánticos" que se escucharon en la marcha: "Joven español defiende tu nación", "España cristiana y no musulmana", y uno especialmente ofensivo dirigido al ministro del Interior: "Marlaska maricón". "Se ve que ahí se acabó la inspiración para las rimas, pero qué queréis… esta gente no es la más formada del mundo en materia poética", ironizó Wyoming.

El presentador aprovechó su intervención para reflexionar sobre el lenguaje que algunos medios utilizan para referirse a estos movimientos: "Creo que ha llegado el momento de dejar de llamar a esta gente 'nostálgicos', como acostumbran a hacer algunos medios. Porque me temo que no salen a la calle pensando en el pasado", dijo, haciendo hincapié en el enfoque actual de estos discursos.

Finalmente, Wyoming se mostró especialmente preocupado por la edad de muchos manifestantes. "Algo ha ocurrido para que chavales como estos comulguen con las posiciones más reaccionarias y extremistas. Las redes sociales y Vox han sido el abono perfecto para que cale este tipo de discursos. Les crece antes el odio que el pelo de la cara", concluyó.