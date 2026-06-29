Wyoming pide a Bruselas medidas contra el cambio climático tras la última ola de calor: "Menos misiles y más botijos"

Tras la última ola de calor que podría haber causado centenares de muertes en Europa, Wyoming considera que es sorprendente que "no haya un gabinete de crisis al más alto nivel en Europa cuando la amenaza del cambio climático ya está aquí".

En estos meses que "España se convierte una freidora de aire", Wyoming recuerda la "triada imbatible" formada por el botijo, el abanico y el toldo.

En nuestro caso, señala, "somos un país acostumbrado a lidiar con las altas temperaturas", a diferencia de nuestros vecinos europeos, que han sufrido los estragos de una ola de calor descomunal, donde "hacía calor hasta en Copenhague".

Esto ha dejado escenas tan curiosas como las de los parisinos bañándose en los canales o la policía de Berlín refrescando a la gente con los mismos furgones con los que reprimen manifestaciones.

Sin embargo, también se han visto vías férreas inutilizadas por las altas temperaturas o centrales nucleares obligadas a parar por el calor. Además están las víctimas mortales, ya que en Francia se han contabilizado 1.000 muertes más de lo habitual por estas fechas.

Ante esta crisis, a Wyoming considera sorprendente que "no hay un gabinete de crisis al más alto nivel en Europa cuando la amenaza del cambio climático y sus consecuencias ya están aquí y prometen ir a peor en los próximos años".

Mientras tanto, apunta, las mismas autoridades "intentan convencernos para gastar miles de millones para armarnos hasta los dientes ante amenazas que no acaban de especificar". Por ello, sentencia: "Menos drones, menos misiles y menos tanques y más toldos, más botijos y más abanicos".

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