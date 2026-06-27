La ola de calor sin precedentes en Europa dispara las muertes en París: más de 100 personas fallecieron este viernes

Los detalles Macron ha advertido de que "no hay forma de adaptarse a este pico" de temperaturas. Además, los hospitales han informado del aumento de las llamadas de emergencia.

El calor extremo ha causado un aumento significativo de muertes en París, con 109 fallecimientos en un solo día, en comparación con la media habitual de 14. El presidente Macron ha señalado la falta de adaptación a estos picos sin precedentes en Europa. Los hospitales enfrentan un incremento en las llamadas de emergencia, lo que afecta tanto a pacientes como a personal médico. En Alemania, las temperaturas cercanas a los 42 grados han llevado a situaciones críticas, como el rescate de un niño de un coche caliente. Dinamarca ha registrado su temperatura más alta en junio desde 1874, con 37 grados en Aarhus. La ola de calor también ha afectado a aeropuertos británicos, paralizando más de 700 vuelos, y ha llevado a las autoridades de Berlín a usar cañones de agua para refrescar a la población. Francia, Suiza, Austria y Hungría están en alerta roja por las altas temperaturas.

La ola de calor que sacude a Europa ha disparado las muertes en París. Solo este viernes, 109 personas fallecieron en lugares públicos o en su domicilio, cuando normalmente esta cifra ronda los 14. Macron ha advertido al respecto de que "no hay forma de adaptarse a un pico sin precedentes en Europa".

Los hospitales del país ya han alertado del aumento de llamadas de emergencia, una situación que se hace insostenible también para los propios pacientes. "Nos sentimos mucho más limitados por nuestros propios movimientos y eso supone un gran esfuerzo para el corazón", expresa una de ellas.

Récord histórico de temperatura en Alemania

Mientras, Alemania ha batido el récord histórico de temperatura máxima, con 41,5 grados. En concreto, ha sido la localidad de Drewitz, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, la que ha registrado ese récord absoluto para el Servicio Meteorológico Alemán.

Además, el calor ya ha comenzado a causar estragos en elementos como las autopistas alemanas, con cierres en vías como la A2, que comunica Berlín con el oeste de Alemania. "La A2 sigue rompiéndose y seguimos teniendo que cerrar un tramo tras otro", ha señalado un portavoz policial desde Ziesar, en Brandenburgo.

En Berlín, la Policía ha recurrido al uso de cañones de agua para que la gente pueda refrescarse en la capital alemana, al igual que están haciendo en los zoos berlineses con los animales. Y ese agua también lo agradecen en Praga, donde están en alerta roja por más de 40 grados.

Por su parte, el Instituto de Meteorología de Dinamarca ha confirmado que la ciudad de Aarhus ha registrado el récord máximo de temperatura en un día de junio desde que comenzaron los estudios históricos en 1874, al llegar por primera vez a los 37 grados.

Vuelos paralizados en Reino Unido

La ola de calor también ha provocado la paralización de más de 700 vuelos en aeropuertos británicos, como Heathrow y Gatwick, por las inminentes lluvias vinculadas a la ola de calor. El Servicio de Ambulancias de Londres ha informado de que el pasado viernes fue el día más ajetreado de su historia moderna al atender 8.869 llamadas de emergencia.

Europa se está calentando más rápido que cualquier otro lugar del planeta y las olas de calor serán cada vez más extremas y frecuentes.

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