Wyoming, sobre un posible Gobierno de ultraderecha: "En ese futuro ultra habrá menos árboles y menos derechos"

El presentador de El Intermedio y Sandra Sabatés hacen un repaso de qué podría pasar si la ultraderecha llegara al Gobierno. Por ejemplo, Vox ya anunciado que derogarían leyes como la del cambio climático o la vivienda.

El Intermedio vuelve con 'Se vienen cositas', una sección en la que exponen qué pasaría si la ultraderecha llegara al Gobierno. Sandra Sabatés indica que una de las cosas que podría ocurrir es que desaparecerían algunas leyes.

Por ejemplo, Vox ha anunciado que, si llegaran al Gobierno, derogarían la ley de vivienda y la de cambio climático. "Así que, luego, no os hagáis los sorprendidos", indica la periodista. Inés Rodríguez, por su parte, comparte varias frases para justificaros si votasteis a Vox y se deroguen dichas leyes.

"La primera es 'el cambio climático no existe, se lo inventó la secretaria de Zapatero'", indica. La siguiente dice "mejor comer tomates achicharrados que comer perro hasta 2036". "Y tercera: '¿A quién le importa la ley de la vivienda si la única zona tensionada en España era el pisito de Ábalos?'", añade.

Otra cosita que "se viene", como indica Sabatés, es "mucho dinerito a los grupos provida". En Extremadura Vox ha registrado, con el aval del Partido Popular, "enmiendas para quitar los fondos a asociaciones ecologistas y subvencionar a estos grupos contrarios al aborto".

"En ese futuro ultra habrá menos árboles, menos derechos y más jóvenes que en vez de saludarse diciendo 'ey, bro', como serán provida dirán 'ey, pro'", comenta el Gran Wyoming. En ese posible futuro de ultraderecha también hay saludos nazis como, por ejemplo, el que ha hecho Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, algo que ha provocado una gran polémica.

Con la llegada de la ultraderecha al poder, "otra de las cositas que se vienen ha pasado por España estos días", indica Sandra. El presidente argentino Javier Milei ha inaugurado los cursos de verano de una universidad privada y, además, se ha permitido dar lecciones sobre economía. Así, Milei ha explicado el origen del capitalismo, indicando que este salió de un conjunto de valores judeocristianos que estaban escritos en las tablas de la ley en el libro del éxodo.

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