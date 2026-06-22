Europa se enfrenta a una ola de calor que deja temperaturas récords para esta época del año

¿Por qué es importante? En Francia alcanzarán temperaturas que estarán 15 grados por encima de lo habitual para esta época del año. Una situación que también se vivirá en otros puntos de Europa.

Europa enfrenta una ola de calor extremo, con temperaturas récord para esta época del año. En Francia, las restricciones han llevado a la cancelación de eventos escolares y la reducción de producción en centrales nucleares. El domingo, se suspendieron trenes, conciertos y eventos deportivos, y se tomaron medidas contra el consumo de alcohol en público. Alemania espera temperaturas de hasta 39 grados, mientras que el Reino Unido ha emitido una advertencia de "calor extremo" con posibles 38 grados en el sur de Inglaterra y Gales. En España, el martes será el día más caluroso, con avisos por temperaturas entre 38 y 42 grados en casi todas las comunidades.

Las temperaturas extremas están afectando a gran parte de Europa. De España a Francia, millones de europeos enfrentan a una ola de calor que dejará en algunos puntos temperaturas récords para esta época del año.

En Francia, se han tenido que imponer restricciones a algunas actividades: los colegios han cancelado las celebraciones de fin de curso y las centrales nucleares han anunciado que reducirán la producción eléctrica para evitar verter a los ríos agua excesivamente caliente.

Además, el domingo cancelaron el servicio de trenes, conciertos y eventos deportivos y tomaron medidas enérgicas contra el consumo de alcohol en público, ante las excepcionales temperaturas. Una situación de alerta que continúa para el día de hoy, con varias zonas en aviso por altas temperaturas.

Por otra parte, los meteorólogos alemanes pronostican temperaturas de hasta 37 grados para el lunes y el martes, y de hasta 39 grados el miércoles.

En Reino Unido, la oficina meteorológica británica ha emitido una advertencia de "calor extremo" para gran parte del sur de Inglaterra y partes de Gales desde el lunes hasta el jueves, y ha señalado que las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados . El récord actual para un día de junio en este país es de 35,6 grados, alcanzado en 1976.

La anomalía de temperatura será muy alta, con valores 15 grados más altos de lo normal en Francia y otros puntos de Europa, incluso llegando a alcanzar los 20 grados de diferencia con los valores que corresponden a esta época del año.

El martes será el día más caluroso de este ola en España. De este modo, todas las comunidades, salvo Canarias y la Región de Murcia, han activado este lunes avisos por altas temperaturas, que, en general, oscilarán entre los 38 y los 42º y que, en el País Vasco, alcanzarán el nivel rojo.

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