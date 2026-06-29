José Antonio Corbalán explica que en su época no tenían nutricionista y bebían vino: "Veníamos de la posguerra y lo importante era comer"

Thais Villas reúne en 'Zetas y Boomers' a dos generaciones de baloncestistas: el mítico Juan Antonio Corbalán y la joven promesa Álvaro Fernández Mena. Con ellos, conversa sobre cómo ha cambiado el deporte de élite en las últimas décadas.

En su sección 'Zetas y Boomers' Thais Villas reúne a dos generaciones diferentes del baloncesto. Por un lado el mítico base y leyenda del Real Madrid, Juan Antonio Corbalán, y por el otro Ávaro Fernández Mena, gran promesa del Covirán Granada.

Álvaro debutó esta temporada en la ACB jugando cinco segundos y anotando tres tiros libres. Una experiencia inolvidable para él, sobre todo por el aplauso de la afición cuando logró los puntos.

En el caso de Corbalán, el destino quiso que los dos bases titulares del Real Madrid y de la selección se lesionaran. Le tocó jugar a él con 18 años y, recuerda, "jugué muy bien". También le tocó jugar los últimos dos minutos de una final de Copa de Europa tras sendas expulsiones de sus compañeros, anotó los últimos cuatro tiros libres y gracias a eso consiguieron el título.

Actualmente, Álvaro cuenta en su equipo con un nutricionista, mientras que en los tiempos de Corbalán venían de la posguerra y "ahí lo importante era comer": "Jamás tuvimos la más mínima inquietud por distribuir correctamente las proteínas, los hidratos, la grasas y las trans", comenta el exjugador, que asegura que en sus comidas "bebíamos vino".

Consejos de veterano a promesa

"Me costaría mucho trabajo aleccionarme a mí con 15 años", reconoce Corbalán, que asegura: "Fui tan feliz haciendo lo que hice y cómo lo hice, pero no solamente el baloncesto, sino mis estudios, mi convivencia con los amigos, mi vida familiar, que por prudencia y por humildad no debería tocar ni una coma".

Álvaro le pregunta cómo hacía para compaginar deporte de élite y estudios, a lo que el exbase del Real Madrid le explica que aprendió a llevarse los libros a todos los viajes: "Me decían 'sí te vas a llevar los libros como que vas a estudiar' y les decía: 'Mira, yo no sé si voy a estudiar o no, pero como sí sé que no voy a estudiar, es si no me los llevo'.

Además, el veterano comparte con la promesa cuatro consejos: "No te separes de tu familia y tus amigos. No te gastes el dinero que estás ganando o que vas a ganar. Estudia, porque la vida es larguísima y aunque se gana bastante dinero, cuando te retiras a los 35 años, te quedan 50 años por vivir. Y luego el dinero que tengas, no te lo gastes, inviértelo"", explica, Corbalán, que incluso se ofrece como su tutor.

Dos generaciones distintas, pero parecidas

Para comprobar cómo de diferentes son las dos generaciones, Thais les plantea un test en el que les pregunta quién es el mejor jugador que han visto. Álvaro se decanta por Luka Doncic, mientras que para Corbalán es Michael Jordan. Respecto al mejor jugador con el que han jugado Álvaro menciona a Alberto Díaz, mientras que Corbalán repite con Michael Jordan.

En lo que coinciden ambos es en que alguna vez han ido a entrenar sin dormir. "Cualquier persona que se precie tiene que haber hecho eso", afirma Corbalán, que confiesa que se cambiaba por Álvaro "ahora mismo".

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