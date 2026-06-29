Elia, del podcast 'Aforo limitado', afirma que le gusta ser woke: "Deberíamos volver a ser la pesada de la mesa"

La actriz, junto a Lucía, son las creadoras del podcast 'Aforo limitado' en el que hablan sobre la crisis de la vivienda. Ambas han recibido a Inés Rodríguez en su piso.

Crece la indignación ciudadana ante la crisis de la vivienda y la especulación inmobiliaria. Por ese motivo, Inés Rodríguez ha visitado el piso en el que viven Elia y Lucía, creadoras del podcast 'Aforo limitado'.

Nada más entrar, Inés descubre que el techo obliga a andar agachada ya que, si no, corres el riesgo de golpearte la cabeza. Además, la zona del servicio está separada, simplemente, por una tela para dar algo de privacidad. Como cuenta Elia, el lavabo del baño cumple dos funciones ya que también lo utilizan para lavar los platos.

El piso, además, no tiene cocina y sus electrodomésticos se limitan a una cafetera y una pequeña nevera. "Si quieres algo más te tienes que bajar", afirma Lucía, "hay menú del día". Rodríguez pregunta si el piso tiene cédula de habitabilidad y Elia responde que no están autorizadas a contestar. "Vale, esto es secreto de sumario", comenta Inés.

En su podcast entrevistan a gente con el pretexto de buscar compañero de piso. "También nos ha parecido una cosa muy oportuna tal y como está la situación de la vivienda", explica Lucía. Como cuentan, ellas dormirían en el sofá, que se convierte en futón, mientras que el nuevo compañero dormiría en una cama. "Nos gusta mucho la falta de privacidad", comenta Lucía. "Eso es lo que hay en esta casa, no hay intimidad", añade Elia.

Rodríguez cuenta que ambas dicen que ser una persona woke "es agotador". "A veces una persona simplemente quiere decir 'quiero bolsa'", señala Lucía. "Ser woke a mí me encanta", expone Elia, "y creo que deberíamos volver a ser todos muchísimo más wokes y volver a ser la pesada de la mesa".

"Nos han comido muchísimo terreno", añade. "Pero es verdad que eres infeliz", indica Lucía, "pero es que la gente infeliz, en realidad, es gente lista, eres sobreconsciente de todo lo malo que pasa". La actriz expone que no se permite hacer "doom scroll", algo que considera positivo, "porque significa que me cuestiono mis acciones" aunque no descansa mentalmente.

Ven con pena que cada vez hay más jóvenes que afirman no tener interés en la política. "Antes, cuando iba al instituto, éramos todas feministas y lo dábamos todos en el 8M, y, a lo mejor eras una petarda, pero yo echo de menos a las adolescentes petardas", añade Lucía.

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