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"Mucho en común"

Wyoming afirma que si CR7 puede jugar su sexto mundial "¿por qué no va a poder Sánchez gobernar cuatro legislaturas?"

El presidente del Gobierno ha señalado, en el Comité Federal de su partido celebrado este sábado, que los socialistas podrán seguir gobernando más allá de 2027

El presidente del Gobierno ha señalado, en el comité federal de su partido celebrado este sábado, que los socialistas podrán seguir gobernando más allá de 2027

Este fin de semana el Partido Socialista ha celebrado su primer Comité Federal desde julio de 2025, en un ambiente marcado por la corrupción. "El encuentro supuso la reafirmación del cierre de filas en torno a Pedro Sánchez, que insistió en que los socialistas podrán seguir gobernando más allá de 2027", indica Sandra Sabatés.

La única voz discrepante, como expone la periodista, fue la de Emiliano García-Page, que sigue pidiendo elecciones. "Pedro Sánchez está dispuesto a ganar las elecciones de 2027 y gobernar hasta 2031", indica el Gran Wyoming.

El presentador expone que es algo posible ya que, por ejemplo, "si Cristiano Ronaldo puede jugar su sexto mundial, ¿por qué no va a poder Sánchez gobernar cuatro legislaturas? Tienen mucho en común".

"Los dos están en buena forma física y sus mujeres salen mucho en los medios", afirma. Aunque, como indica, "es cierto que a Georgina no le van a imputar por trabajar en una universidad... ni por trabajar a secas".

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