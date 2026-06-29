Los indicios de "un patrón estructurado" para amañar los rescates de la SEPI: claves de las 25 nuevas imputaciones por la presunta trama de Leire Díez

¿Por qué es importante? Entre los nuevos investigados se encuentra la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, así como Vicente Berlanga, expresidente de la pública Enusa o Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha.

Belén Gualda, presidenta de la SEPI desde 2021, ha sido imputada junto a otras 24 personas en una investigación sobre presuntos amaños en empresas públicas, liderada por el juez Santiago Pedraz. La causa se centra en una supuesta trama vinculada al PSOE y apoyada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil. Entre los implicados hay empresarios y directivos de diversas entidades. El rescate de Tubos Reunidos, en el que Gualda habría intervenido, es un punto clave de la investigación. Desde Moncloa, se mantiene la confianza en Gualda, mientras el PP critica al Gobierno por las imputaciones.

Belén Gualda es la presidenta de la SEPI desde 2021 y ahora también, una de las 25 personas imputadas este lunes por el juez Santiago Pedraz, en el marco de la causa que investiga la presunta trama de la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez. En concreto, el magistrado instruye las diligencias en torno a supuestos amaños en empresas públicas.

Una decisión del juez Pedraz apoyada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En él se señala "al menos de forma indiciaria, la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales".

De Tubos Reunidos a Mediaciones Martínez

Entre los nuevos implicados se encuentran empresarios y directivos de sociedades y empresas públicas y privadas, como Vicente Berlanga, expresidente de la pública Enusa; Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha; José Ramón Sempere, exresponsable de Mercasa. A ellos se suman, entre otros, responsables de Erri Berri, Grupo Forestalia y Tubos Reunidos.

Precisamente, esta última sociedad mencionada es clave en esta causa, pues en su rescate habría intervenido la presidenta de la SEPI. Una operación que costó 112 millones de euros y de la que Santos Cerdán habría estado al tanto. Y es que la UCO recogió en Ferraz una agenda con anotaciones manuscritas relativas a la compañía vasca.

En cuanto a su rescate, además, en el informe al que ha tenido acceso laSexta, se refleja la participación del directivo la SEPI Julián Mateos. El mismo que aparecía en un mensaje de los directivos de Plus Ultra con el mensaje "10k done" y que la UDEF interpretó como una entrega de dinero. En este sentido, cabe destacar que el rescate de la aerolínea se investiga en otra causa, en la que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, se encuentra Mediaciones Martínez, la cual aparece como una de las sociedades que habría facturado más de 900.000 euros en comisiones entre el 27 de julio de 2021 y el 6 de agosto de 2023. De hecho, los investigadores señalan a esta empresa como "la principal mercantil instrumentalizada por los denunciados para la canalización de los fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita".

Leire e Hirurok, los ejes de la presunta trama

No obstante, en el eje de toda esta presunta trama se sitúa Leire Díez y su mediación con los integrantes del grupo de WhatsApp que llamaron Hirurok. A través de este negociaban en plena pandemia, mientras que ahora se ha convertido en la prueba clave que llevó a los investigadores a descubrir el asunto. Sus miembros eran, más allá de la supuesta fontanera del PSOE, Vicente Fernández -quien era presidente de la SEPI- y Antxon Alonso -el empresario amigo de Santos Cerdán-.

La actividad de la organización se centró en un primer momento en el amaño de contratos en la SEPI y la captación de mordidas a través de la empresa Mediaciones Martínez, pero se frustró con la salida de Fernández de la entidad y la negativa de la presidenta que le sucedió, Belén Gualda, de aceptar a Leire Díez como jefa de gabinete. Ahora, Gaulda también está imputada.

Cierre de filas desde Moncloa

Pese a ello, fuentes de Moncloa trasladan a laSexta su cierre de filas en torno a la presidenta de la SEPI, pues su confianza en ella es absoluta, al tiempo que descartan su destitución. De hecho, subrayan que no hay nada que la comprometa. Además, desde el Gobierno quieren salir a defender la integridad de todos los trabajadores de la SEPI, así como del rigor con el que se abren esos expedientes, que, recuerdan, están avalados por la Comisión Europea.

Si bien por el asunto concreto no se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí que se le ha escuchado hablar de la corrupción, aunque sin aportar ninguna novedad, más allá de que sus declaraciones han sido en inglés, por ser en un acto sobre la confianza en las instituciones públicas: "Lo que distingue a las democracias fuertes es cómo responden ante la corrupción: con determinación, con transparencia y en plena colaboración con la justicia".

Tantos diputados como imputados

Por su parte, el Partido Popular (PP) no ha tardado en reaccionar a las nuevas imputaciones. Primero, ha sido Miguel Tellado, quien en un vídeo remitido a los medios de comunicación ha asegurado que desde su formación llevaban "días advirtiendo de que pronto este Gobierno tendría tantos diputados como imputados".

Fórmula similar a la utilizada durante la tarde de este lunes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto ante 'populares' murcianos. Desde ahí, ha subrayado que ya "es oficial: el sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados". Además, ha recordado que Sánchez es el presidente "con más sospechas de corrupción de la historia": "Pidieron el voto para un Gobierno limpio y empezaron a robar el primer mes", ha clamado.

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