El 'cuento' de Cristina Gallego de cuando Feijóo no había "pasado página" con Junts y el procés

"Un cuento de acoso, humillación, degradación y, finalmente, de amor cuando el procés se transformó en un bellísimo cisne que te puede llevar volando a la moción de censura contra Sánchez", cuenta Cristina Gallego en este vídeo.

El PP ha escenificado un acercamiento a Junts, después de que Alberto Núñez Feijóo asegurara en Barcelona que hay que "pasar página" en lo que respecta al procés.

"Colorín colorado, el PP ha pasado página y con Junts se ha casado". Este es el final, según Cristina Gallego, de una historia que "ya se ha convertido en una de las grandes obras de la literatura de nuestro país": "El procesito feo".

"Un cuento de acoso, humillación, degradación y, finalmente, de amor cuando el procés se transformó en un bellísimo cisne que te puede llevar volando a la moción de censura contra Sánchez", explica Cristina, que decide pasar página, pero hacia atrás, para recordar lo que Feijóo decía sobre la primera reunión entre PSOE y Junts en Bruselas para tratar de formar gobierno.

"En aquella época era una humillación", comenta la colaboradora de El Intermedio, que también vuelve a la 'página' en la que Feijóo definía a Puigdemont como "prófugo" y afirmaba que la ley de amnistía "implica que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo".

El PP llevó la ley de amnistía al Tribunal Constitucional y convocaron manifestaciones en todas las capitales de España, incluida la sede del PSOE en Ferraz. Cuando se hizo realidad, acusó al independentismo de "desafiar a la democracia española". Además, dijo de ella que era "inmoral, ilegal y una transacción corrupta".

Sin embargo, ahora el 'pato' Feijóo "parece que le quiere decir: '¿Cua cua cua cua cua cuando negociamos para cargarnos a Sánchez?'".

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