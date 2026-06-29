DNI falso, un supuesto trabajo de comerciante y una vida sin lujos: así pasó desapercibido en Soria el mafioso Domenico Paviglianiti

Los detalles Conocido como Don Mico, fue arrestado a la salida de un restaurante. No llevaba armas ni guardaespaldas y se mostró "relajado".

La Policía Nacional detuvo en Soria a Domenico Paviglianiti, alias Don Mico, uno de los capos más peligrosos de la mafia calabresa. Buscado en Italia desde 2022 por asesinatos, narcotráfico y blanqueo de dinero, Paviglianiti fue arrestado sin resistencia a la salida de un restaurante, sin guardaespaldas ni armas, algo inusual para su perfil. Este capo de la 'Ndrangheta', considerada una amenaza desestabilizadora, ya había sido detenido dos veces antes en España. Vivía discretamente en Soria, usando identidades falsas y ocultando su edad. Actualmente, se investigan sus pertenencias para esclarecer sus actividades delictivas.

La Policía Nacional ha detenido en Soria a uno de los capos italianos más peligrosos: Domenico Paviglianiti, más conocido como Don Mico, líder de la mafia calabresa. Italia lo buscaba desde 2022 por delitos de asesinatos, narcotráfico y blanqueo de dinero.

Con la tensión de un importante operativo y con los agentes de UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) a la carrera, Don Mico fue detenido el pasado viernes a la salida de un restaurante en Soria.

Sin embargo, hay dos datos importantes: Don Mico no llevaba guardaespaldas ni iba armado. Estaba "relajado" y no opuso resistencia. Nada de esto es habitual en un perfil como el suyo.

Es considerado el capo de capos, jefe de la 'Ndrangheta', que no solo es una de las mafias más peligrosas, sino que está considerada una amenaza desestabilizadora del sistema.

Su vida en Soria

Además, este no es su primer arresto. Paviglianiti, de 65 años, se fugó antes de cumplir otros 19 años en prisión. Con esta suma tres detenciones en España.

Todos estos años ha podido pasar desapercibido, en parte gracias al lugar que eligió para esconderse: Soria. Buscó alejarse de multitudes y mantuvo un perfil bastante bajo. Vivía en un piso sin lujos y se hacía pasar por comerciante.

También llevaba un pasaporte y un DNI falso, en los que se hacía llamar Francesco. Además, se quitó años, pasando de 65 a 62.

Cuando le detuvieron, llevaba algo de dinero y dos teléfonos móviles. Ahora, los investigadores trabajan en el volcado de datos para averiguar si tienen algo que ver con sus actividades delictivas.

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