Wyoming, a Pedro Sánchez: "Sus votantes no están por soportar más corruptos y acosadores solo porque la alternativa es lamentable"

Wyoming reflexiona en el vídeo sobre los diferentes escándalos que rodean al PSOE y la situación crítica del Gobierno de Pedro Sánchez y le explica en qué casos "merece la pena resistir".

Wyoming arranca El Intermedio con un mensaje para aquellas personas que piensan que todo lo malo les pasa a ellas: "Pensad que os podría ir peor, podríais ser Pedro Sánchez".

El presentador asegura que no le gustaría "estar en el pellejo" del presidente del Gobierno, pues considera que en los últimos meses parece ser víctima de la "maldición de Tutankamón" tras los casos de corrupción que involucran a José Luis Ábalos y Santos Cerdán o el de acoso sexual de Paco Salazar y el presidente de la Diputación de Lugo.

Para colmo, hoy ha sido detenida la exmilitante socialista Leire Díez, a la que Wyoming considera que podríamos dejarla de llamarla fontanera porque, más que desatascar, "lo que ha hecho ha sido llenar de mierda todo lo que toca".

Si a esta situación se le une la minoría parlamentaria, la imposibilidad de aprobar los presupuestos, la oposición feroz de la derecha y el acoso mediático y judicial "por tierra, mar y aire", como se ha visto en el caso del fiscal general del Estado, la pregunta según Wyoming que cabe hacerse es: "¿De verdad merece la pena vivir así?".

El presentador considera que "merece la pena resistir" si es para "implementar políticas progresistas que garanticen los servicios públicos, actuar contra la desigualdad, atajar el problema de la vivienda y hacer frente a la oleada ultra".

Además, anima a Sánchez a ponerse "manos a la obra" y le explica que "muchos de los votantes de su partido no están por soportar más escándalos, corruptos y acosadores solo porque la alternativa es lamentable".

