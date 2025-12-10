Miguel Ángel Campos asegura "estar deseando" que le acusen de falso testimonio en el juicio al fiscal general: "Que se atrevan"

"Un juez independiente, a la vista de los indicios y las pruebas, sería incapaz de condenar a ninguno de los periodistas que hemos testificado por falso testimonio, y si no hay condena, la sentencia se cae", afirma Campos en este vídeo.

Andrea Ropero entrevista al periodista Miguel Ángel Campos, que se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados en el caso contra el ex fiscal general del Estado.

Campos asegura que la sentencia contra Álvaro García Ortiz "sorprende por su escasa calidad jurídica" y en la que "parece que se haya aplicado el derecho penal del enemigo". "Todas las deducciones se realizan en contra del reo", explica el periodista, que apunta que "no se puede considerar que cuando no hay prueba, es prueba de cargo en contra del procesado".

Campos explica que su llamada a Álvaro García Ortiz duró cuatro segundos porque es lo que tardó en dar el tono y saltar el buzón de voz. Sin embargo, señala que lo que cree el Tribunal Supremo es que en esos cuatro segundos el ex fiscal general del Estado le habría facilitado la información, unos correos a los que, recuerda, "el fiscal no había tenido acceso todavía".

Campos señala que en la sentencia también se dice que, si no fue a través de esa llamada, el intercambio se podría haber hecho vía whatsapp. Sin embargo, el periodista se pregunta por qué si eso es así, en ningún momento de la instrucción o el juicio oral se le pidió que enseñara sus mensajes, algo que "no hubiera tenido problema alguno en mostrar".

"A lo mejor es que tenían muy escrito el relato y sabían que si se lo enseñaba se les podía desmontar esa tesis acusatoria", señala Campos, que asegura estar "deseando" que el tribunal le acuse de falso testimonio: "Que se atrevan".

De hecho, defiende que "un juez independiente, a la vista de los indicios y las pruebas, sería incapaz de condenar a ninguno de los periodistas que hemos testificado por falso testimonio, y si no hay condena, es que hemos dicho la verdad, y entonces la sentencia se cae".

Respecto a la fiscal Almudena Lastra, comenta que "ella ha tenido la consideración de verdad absoluta", mientras los testimonios de los periodistas "han sido desvirtuados", hasta el punto de que sostiene que "se ha puesto en cuestión el derecho al secreto profesional, el de los periodistas y el de los ciudadanos", algo en su opinión "muy grave y peligroso".

Campos afirma rotundo que el daño que han hecho los jueces en este proceso "es indescriptible", ya que "debían haber buscado una sentencia unánime que fuera incontestable".

Sobre si es posible revertir la sentencia contra García Ortiz, Campos confía en la Justicia y augura que la resolución del incidente de nulidad "no será inmediato, tardarán meses".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.