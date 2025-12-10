Wyoming responde a Ayuso tras celebrar la sentencia a García Ortiz: "¿A que se nota que le estaba dando la risa?"

"Ya lo habéis oído, no podemos acostumbrarnos a que todo valga, por ejemplo, a que un jefe de gabinete lance un bulo y caiga todo un fiscal general del Estado", asegura El Gran Wyoming tras escuchar a Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso continúan con su particular pugna política, que en esta ocasión se ha vuelto a hacer patente a raíz de la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El presidente acusa a Ayuso de "querer dar lecciones", mientras que la popular celebra que "el Estado de derecho funciona", en un intercambio de golpes tan duro como nos tienen acostumbrados.

Mientras que Génova ha emitido un comunicado afirmando que Pedro Sánchez debería de seguir los pasos de García Ortiz y dimitir, Isabel Díaz Ayuso ha ido un paso más allá afirmando que es "muy triste que se haya llegado a esta situación por la utilización de las instituciones por parte del Gobierno y de su presidente". "Estas prácticas no pueden consentirse", asegura la presidenta madrileña, que afirma que "no nos podemos acostumbrar a que todo valga".

Tras escucharla, El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio: "¿A que se nota que le estaba dando la risa?". "Ya lo habéis oído, no podemos acostumbrarnos a que todo valga, por ejemplo, a que un jefe de gabinete lance un bulo y caiga todo un fiscal general del Estado".

