Los coches de lujo de un hombre de barrio rico: "Tiene uno para ir a la nieve y otro para la playa porque son diferentes usos"

Un hombre de barrio rico cuenta a Thais Villas que tiene un amigo con hasta cuatro residencias y varios coches de lujo, que usa según el destino al que vaya. Puedes ver la reacción de la reportera en este vídeo.

Thais Villas se trasladó a un barrio rico y uno obrero para hablar con sus vecinos sobre sus amigos. ¿A cuál de ellos les habrá ido mejor en la vida? Un hombre de barrio rico explicó a la reportera que tenía un amigo con unos 150 millones de dólares de patrimonio gracias a su inversión en empresas tecnológicas.

"Tiene auto para ir a la nieve y auto para ir a la playa porque tienen diferente uso", explicó el hombre sobre su amigo, del que dice que tiene hasta cuatro residencias distribuidas en Madrid, Miami y Palma de Mallorca. Por otro lado, otro hombre del mismo barrio explicó que tiene un amigo con mucho dinero que es un apasionado de los coches y que cada día tiene "uno más".

Por su parte, un joven de barrio obrero aseguró que los amigos a los que mejor les había ido en la vida tenían casa en propiedad. Eso sí, "con hipoteca y en el pueblo". "Él es programador y desde el colegio siempre dijo que quería una casa en propiedad", explicó el chico a Thais Villas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.