Reportaje de Isma Juárez
Un hombre desvela cómo vivió la mili: "Cuando te has licenciado, todo maravilloso, pero cuando estás allí, cabreado totalmente"
Mientras algunos países se plantean la vuelta del servicio militar, Isma Juárez sale a la calle para preguntar a personas que hicieron la mili cómo fue. En este vídeo, encuentra a gente que lo pasó "de puta madre" y otra que no aprendió nada.
"Cuando te has licenciado, todo maravilloso, pero cuando estás allí, cabreado totalmente", afirma un hombre en el vídeo sobre estas líneas, mientras otro asegura que se lo pasó "de puta madre" como reportero del ejército. "Por lo que sé de reporterismo, tú lo que intentaste fue no trabajar", le responde Isma.
Este hombre comenta que estaba haciendo la mili justo cuando se murió Franco: "Veíamos la tele firmes y saludando", recuerda el señor, que sostiene que en aquella época "los rojos no tenían huevos en salir". "Como para tenerlos, no te jode", le contesta el reportero de El Intermedio.
Otro hombre afirma que lleva tiempo buscando algún compañero suyo de la mili en el primer reemplazo del 66, sin éxito: "No me puedo creer que de 200 que éramos en el batallón, no viva nadie como yo". Por ello, Isma le da la oportunidad de hacer un llamamiento a aquellos que fueran quintos del año 66 en Alcalá de Henares en la compañía 41, cuarto batallón, primera compañía.
"Acostumbrado a trabajar todos los días, aquello fueron unas vacaciones", sostiene otro hombre, que confiesa que "engordé 8 o 10 kilos" mientras hacía la mili. "No aprendes nada, a perderte", comenta otro de los entrevistados por Isma.
Para otro hombre, la mili fue muy importante, pues "me saqué el futuro allí" al aprovechar para conseguir todos los carnets de conducir. Uno de sus generales, desvela, fue Milans del Bosch, del que dice que se aseguraba de que la comida que comieran los reclutas fuera buena. "El restaurante de Milans del Bosch igual no sería un sol Michelin, pero sí un cara al sol Michelin", reacciona Isma.
Cuando Isma les pregunta a dos señores si debería volver el servicio militar, uno de ellos lo tiene claro: "Te vendría de puta madre". El otro va más allá y asegura que "si me dejaran, volvería".
