'Leire Díez' habla desde los calabozos de Tres Cantos: "No estoy detenida, estoy haciendo una investigación"

Cristina Gallego se convierte en 'Leire Díez', que en este vídeo defiende su inocencia después de ser detenida y denuncia la cena que le han dado: "Una cosa es que investigue las cloacas del Estado y otra que me traigan comida para ratas".

Leire Díez era detenida hoy por la Guardia Civil en el marco de una causa al margen del 'caso Leire' que todavía se encuentra bajo secreto de sumario.

El Intermedio ha conseguido conectar con los calabozos de Tres Cantos, donde se encuentra 'Leire' que, interpretada por Cristina Gallego, asegura que no está detenida, sino "haciendo una investigación".

"No soy ni fontanera, ni cobarde, soy periodista", apunta 'Leire', que defiende su inocencia en esta nueva causa: "Cómo van a investigar a una investigadora. Como se les ocurra investigar a una investigadora, no voy a tener más remedio que investigar a los que me investigan por investigar", afirma.

'Leire' también denuncia la "injusticia" de que le hayan dado para cenar una crema de verduras: "Una cosa es que investigue las cloacas del Estado y otra que me traigan comida para ratas".

