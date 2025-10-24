Una 'hater' de Wyoming no se corta frente a él: "No me gustas físicamente, no me gusta tu programa y no me gusta lo que comentas"

En una nueva entrega de 'Díselo a la cara', Isma Juárez encuentra varias 'haters' de Wyoming que no tienen problema en decirle a la cara al presentador lo que opinan de él: "Va de pobre y tiene 400 piso por Madrid".

El Intermedio cumple 3.000 programas y, para celebrarlo, Isma Juárez propone una edición especial de 'Díselo a la cara' donde pone a Wyoming frente a sus 'haters'.

Una de ellas es Laura, una mujer que afirma que solo ve las noticias de Antena 3 y Telemadrid. No así El Intermedio, porque afirma que Wyoming "va de pobre y tiene 400.000 pisos por Madrid".

"No me gusta nada la gente que se burla de otra gente", sostiene esta mujer, que a nivel físico tampoco se anda con rodeos y lo define como "horroroso".

Cuando se encuentra con Wyoming, Laura tampoco se corta: "No me gustas físicamente, no me gusta tu programa y no me gusta lo que comentas". "No me queda muy claro, no te gusta", reacciona con ironía el presentador.

La última mujer a la que entrevista Isma es Belén, y tampoco ve 'El Intermedio' porque no "coincido con el pensamiento de Wyoming". Sin embargo, confiesa que "tengo un libro que me firmó él" con una dedicatoria que, recuerda, "era muy mona".

El reencuentro con Wyoming resulta ser muy agradable, hasta el punto de que Isma piensa que "hemos hecho un espectador nuevo". "Es el tipo de gente que uno desearía que viviera eternamente alrededor, la gente que no odia", señala Wyoming.

Finalmente, Belén vuelve para pedirle una foto a Wyoming "porque cuando lo cuente no se lo van a creer". "Solo ha faltado decir 'es para mi marido'", apunta con humor el presentador.

