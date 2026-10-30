Wyoming, de las palabras de Abascal tras el accidente de tren: "La política de este país es como España en Eurovisión, siempre puede caer más bajo"

"Ahí tenemos a Vox, que ni siquiera en estas trágicas circunstancias deja de dar el cante", asegura El Gran Wyoming, que responde a Abascal tras decir que "el fanatismo ideológico mata": "Imagino que habrá ido a entregarse a una comisaría".

El rey Felipe VI ha compartido su "angustia y tristeza" por el trágico accidente de tren en el que, al menos, han muerto 69 personas. El monarca ha pedido que se acompañe a todos los afectados y ha agradecido su labor a todos los equipos de emergencias.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha dado una comparecencia conjunta con Emiliano García-Page, en la que ha afirmado que se está trabajando "día y noche" para "dar una respuesta a los familiares de las víctimas". Además, Pedro Sánchez se ha comprometido a "esclarecer hasta el último detalle" del accidente ferroviario de Urda y "reforzar la seguridad". El Gran Wyoming analiza estas palabras en el plató de El Intermedio: "Esperemos que se cumplan las intenciones de Sánchez porque estas palabras ya las escuchamos hace unos meses cuando ocurrió la tragedia de Adamuz".

El presentador de El Intermedio recuerda que "el 16 de octubre se convocó una huelga de maquinistas reclamando, entre otras cosas, mejoras en la seguridad y fiabilidad en los trenes": "Es una reclamación lógica, un tren puede llegar diez minutos tarde a la estación, pero ningún Gobierno debería llegar con años de retraso a esta tarea". Por su parte, Alberto Núñez Feijóo insiste en que hay que "tomar decisiones" y pide "responsabilidades políticas".

Tras escucharle, El Gran Wyoming reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Este accidente ha sucedido en plena precampaña y, aunque la mayoría de partidos ha suspendido sus actos, parece que no han suspendido sus mensajes electorales". El presentador critica que "la política de este país es como España en Eurovisión, siempre puede caer más bajo y ahí tenemos a Vox que ni siquiera en estas trágicas circunstancias deja de dar el cante".

Y es que, como explica Sandra Sabatés en plató, "a pesar de que estamos en luto nacional, los de Abascal han decidido seguir con sus actos electorales". Además, han presentado en el Supremo una querella contra el ministra Óscar Puente por homicidio imprudente. "Desde el minuto uno de la tragedia, el líder de extrema derecha ha seguido atacando al Ejecutivo", afirma la periodista, que enseña en el vídeo las declaraciones de Abascal en las que dice que "el fanatismo ideológico mata".

Tras escucharle, El Gran Wyoming lo tiene claro: "Imagino que, tras decir esto, Abascal habrá ido a entregarse a una comisaría". Además, el presentador explica que "más allá de esto, poco más podemos decirle a Vox": "Hablamos de un partido que ha decidido redoblar el tono mitinero cuando todo el país está conmocionado". Y es que, "al contrario que sus camisas, a Abascal la política de Estado le queda grande", concluye Wyoming.

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