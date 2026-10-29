Fesser asegura que Trump está "cayendo en picado" antes de las elecciones de medio mandato en EEUU: "Se está produciendo un vuelco"

El corresponsal de El Intermedio en EEUU afirma que los republicanos podrían perder el control de las dos cámaras en las elecciones de medio término del próximo martes y que hay fisuras dentro del propio partido de Trump.

Donald Trump se la juega más que nunca. El presidente de Estados Unidos encara esta semana las elecciones de medio mandato, las conocidas como 'mid-term', en las que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de los gobernadores de 34 estados. Las encuestas señalan que los republicanos podrían perder el control de las dos cámaras, por lo que Trump se quedaría en minoría para aprobar sus leyes en los dos años que le quedan en la Casa Blanca.

Guillermo Fesser, corresponsal de El Intermedio en Estados Unidos, asegura a El Gran Wyoming que "Trump está cayendo en picado" cuando queda menos de una semana para ir a las urnas. Buena prueba de ello, explica, es que 'Fox News' "ha bajado un 32% de audiencia en los dos últimos meses" y que "las tiendas de merchandising de Trump están cerrando en todo el país".

Esto también está produciendo una fractura en el propio Partido Republicano, explica Fesser, que detalla que "se está produciendo un vuelco" que se ve especialmente claro en Alaska y Texas, donde los propios dirigentes de su partido están dando la espalda a Trump.

En el caso de Alaska, la senadora republicana "esta pidiendo el voto para el candidato demócrata a gobernador diciendo que hay que votar por encima de la lealtad a las personas".

Pero "aun más sorprendente" para Fesser es el caso de Texas, donde por primera vez en 30 años los sondeos apuntan a un triunfo demócrata. De hecho Neil Bush, hermano del presidente George W. Bush, ha anunciado que ha votado a Talarico, el candidato del Partido Demócrata. "Recordemos que los Bush son todavía muy importantes en Texas", añade al respecto nuestro corresponsal, que atisba un batacazo de Donald Trump el próximo martes.

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