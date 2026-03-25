Wyoming, sobre el negacionismo de la dictadura: "Muchos no quieren que recordemos, no lo permitamos"

El presentador de El Intermedio señala que este martes se cumplían 50 años del golpe de Estado en Argentina. Su presidente, Javier Milei, no duda en negar la dictadura militar y, además, considera a los asesinados por ella, terroristas.

Durante muchos años, como indica el Gran Wyoming, "nos dijeron que España era diferente y que Sevilla tenía un color especial". "Y ahora resulta que todos los sitios son, más o menos, iguales", añade, "casi todo el planeta hace lo mismo y se enfrenta a problemas parecidos, como, por ejemplo, la memoria histórica".

Wyoming señala que este martes se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Argentina y el inicio de la dictadura militar. "En Buenos Aires, y otras ciudades argentinas, decenas de miles de personas salieron a la calle en multitudinarias manifestaciones para pedir justicia y reparación, y dejar constancia de una dictadura sanguinaria".

Algunos, como señala el presentador, intentan negarla, "porque, efectivamente, 50 años después, Argentina ha tenido la mala suerte de contar con un presidente negacionista de la dictadura, que no reconoce que el régimen hiciera desaparecer a 30.000 personas".

"Es curioso lo de Javier Milei", reflexiona, "cree que puede hablar con su perro muerto, pero no que haya existido un plan sistemático de exterminio en su país". El presidente argentino equipara a los ciudadanos asesinados con terroristas. "En otras palabras, justifica los crímenes cometidos en la dictadura", expone.

El presentador considera que esto es "peligroso", "y quizá lo más peligroso que ha hecho Milei hasta ahora". "¿No os resulta familiar este negacionismo?", añade. Por ese motivo, Wyoming señalaba, al inicio de su reflexión, que lo que sucede en España sucede en otros lugares.

"El negacionismo de los crímenes perpetrados por las dictaduras es como el reguetón, aunque cambie un poco la letra suena siempre igual", afirma. Wyoming indica que, en nuestro país, algunos también tratan de reescribir la historia, afirmando que la culpa del golpe de Estado del 36 la tuvo la República o que el Valle de los Caídos los construyeron "alegres voluntarios".

"Muchos no quieren que recordemos porque, en realidad, añoran volver a vivir en sociedades gobernadas con mano de hierro", dice. "No lo permitamos", añade, "sigamos recordando, por suerte, algunos tenemos muy buena memoria".

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