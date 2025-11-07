El vídeo de la reacción de Bárbara Rey después de que el rey Juan Carlos no la nombre en sus memorias: "Si hablo arde Troya"

"Es que si tenemos que salir todas, necesita la Espasa", explica Bárbara Rey en este vídeo sobre que el rey Juan Carlos no la haya nombrado en sus memorias.

Bárbara Rey ha hablando sobre las memorias del rey Juan Carlos, en las que la exvedette no aparece. Sin embargo, otras mujeres que han pasado por la vida del emérito, como Corinna Larssen, sí. "Es que si tenemos que salir todas, necesita la Espasa", ha asegurado Bárbara Rey. Además, la exvedette ha confesado que prefiere no decir nada más: "Me callo, porque si hablo van a caer chuzos de punta". "No te puedo decir nada, porque si yo te digo algo va a arder Troya", ha insistido Bárbara Rey al reportero.

Sin citar a Corinna Larsen, Juan Carlos I explica "una relación particular será hecha pública" y "hábilmente instrumentalizada". Algo que explica tuvo "duras consecuencias para (su) reinado". A partir de ahí, Juan Carlos relata el famoso viaje a Botsuana en 2012 en el que sufrió una lesión que obligó a su repatriación a España, lo que provocó que fuera conocido por la opinión pública.

En sus memorias, el emérito también habla de la reina Sofía destaca que hizo "todo lo posible" a pesar de sus "torpezas por velar por su bienestar y comodidad": "Espero haber creado un hogar seguro y agradable, quizás lo logré para ellos, el futuro lo dirá, pero fracasé para mí, finalmente, mi naturaleza nómada me alcanzó".

