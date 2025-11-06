Wyoming reacciona al fichaje de Toni Cantó por A Punt: "El nombre del programa no puede ser 'El Chiringuito', ya está pillado"

El exdiputado va a presentar un debate en la televisión autonómica valenciana. Como recuerda el presentador de El Intermedio, en 2019 Cantó defendía que que la tv pública valenciana era "un capricho muy caro".

Dani Mateo visita El Intermedio para anunciar el último fichaje de A Punt. Si Maribel Vilaplana es "el pasado de la televisión valenciana" el futuro es Toni Cantó.

Como se ha anunciado, "el actor de 'Siete vidas' se ha propuesto protagonizar 'Siete días'", cuenta el colaborador. "Debe ser, más o menos, lo que lleva cotizado", añade.

A Punto ha ofrecido al actor presentar un programa de debate. Este se emitirá el viernes por la noche, por ello Dani ha querido tranquilizar a el Gran Wyoming ya que no será competencia de El Intermedio.

"Si tu trabajas cuatro días, a Toni Cantó le gusta currar aún menos y solo va a hacerlo uno", expone Mateo. "Las desgracias nunca viene solas", comenta Wyoming, "después de la DANA esto".

El presentador de laSexta recuerda que Cantó, en 2019, "decía que la televisión pública valenciana era un capricho muy caro". "Lo siento, señor Cantó, pero el nombre del programa no puede ser 'El Chiringuito'", concluye Wyoming, "ese ya está pillado".

