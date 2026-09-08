Wyoming, sobre la llamada de Trump a Putin: "Si tantas ganas tiene de acabar con una guerra, que empiece por la de Irán, que la inició él"

Wyoming y Sandra Sabatés 'sobrevuelan' la actualidad nacional, desde las informaciones de que Netanyahu había sido avisado de los atentados del 7-O, hasta la venta de una fábrica de Volkswagen a un fondo israelí para fabricar sistemas aéreos de defensa.

El 'comandante' Wyoming y la 'primera oficial' Sandra Sabatés sobrevuelan la actualidad internacional en 'No aterrices, aunque puedas'. Su primer destino es Israel, donde según el 'piloto' "Netanyahu sigue siendo un genocida".

El primer ministro israelí habría sido informado de que se estaba preparando un atentado contra Israel los días previos al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el líder israelí decidió no transmitir el aviso a las fuerzas de seguridad del país. El Gobierno israelí, por su parte, se ha limitado a negar la veracidad de estas informaciones, por lo que Wyoming se niega a aterrizar en "un país dirigido por genocidas y mentirosos".

De este modo, cambian el rumo hacia Alemania, donde a la victoria del partido ultra AfD en Sahonia-Anhalt se suma el anuncio de que Volkswagen venderá su fábrica de Osnabrück a un fondo de inversión israelí para fabricar sistemas aéreos de defensa. "Cómo se está poniendo Alemania. Mala comida, mal clima, mala leche, una extrema derecha crecidita y ahora en vez de coches fabrican armas", comenta Wyoming, que tampoco quiere aterrizar ahí porque sería "un viaje a 1940".

El avión intenta finalmente tomar tierra en Estados Unidos, a pesar del ego de Donald Trump, que hoy llamaba a Vladimir Putin para poner fin a la guerra de Ucrania, ya que uno de sus deseos es que el conflicto termine antes del final de su mandato.

Putin, por su parte, se ha limitado a asegurar que no tiene planes hostiles contra Europa. "Si tantas ganas tiene de acabar una guerra para que le den el Premio Nobel de la Paz, que empiece por la de Irán, que la inició él", señala el 'comandante'.

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