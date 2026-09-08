Ernesto Montoya, divulgador del medio rural: "No hay nada más revolucionario que hablar de un cardo borriquero en redes sociales"

Inés Rodríguez entrevista a Ernesto Montoya, un experto en naturaleza, historia y arquitectura, que en sus redes, como 'Vieja Tierra', divulga sobre la importancia del medio rural y estar en contacto con la naturaleza.

Inés Rodríguez entrevista a Ernesto Montoya, un extremeño que se dedica a divulgar en las redes sociales sobre la importancia del medio rural y el patrimonio de la España vaciada.

Desde un humedal de Extremadura donde han podido avistar todo tipo de aves, Ernesto destaca la importancia de estar en contacto con la naturaleza.

En su caso, le sirvió para ubicarse y dar una salida a todo lo que había investigado y aprendido sobre la historia y el medio natural de su zona. "No hay nada más revolucionario a día de hoy que hablar de un cardo borriquero en redes sociales", comenta Ernesto.

Ante la terrible oleada de incendios que han asolado buena parte del país, el experto apunta hacia el abandono rural, donde "el campo ya no se explota, porque la gente vive mejor".

Por otro lado, está el cambio climático, que "genera las condiciones propicias para que estos incendios sean incontrolables". Por último, cree que hay que actuar contra el abandono de las zonas rurales, para "que no estén desatendidas".

Ernesto aboga por "reimaginar lo rural", pensar en cómo establecerse allí "de manera que sea económicamente estable sin necesariamente tener que depender del campo para vivir". En el caso de Extremadura, sugiere "un plan de movilidad serio" que permita a los pueblos "estar conectados entre sí", ya que "la realidad es que si no tienes un coche privado, no te puedes mover".

En sus redes sociales Ernesto también mantiene viva la cultura folclórica de su tierra. Como demostración, interpreta una canción en el vídeo que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

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