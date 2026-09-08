'Ayuso' se muda a su nuevo piso y privatiza los servicios de la comunidad: "Estoy maximizando los recursos, ciao pescao"

Cristina Gallego se convierte en Isabel Díaz Ayuso, que ultima su mudanza a su nuevo piso y pone patas arriba la comunidad. Ascensor por tres euros y medio y otros diez al vecino que quiera usar su telefonillo.

Después de todo el lío por el ático adquirido por la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya tiene piso y El Intermedio se imagina cómo es la relación con sus nuevos vecinos en 'La Comunidad'.

Cristina Gallego se convierte una vez más en la 'regidora madrileña', que ya está harta de mudanzas: "Yo de aquí no me muevo más, a no ser que sea para ir a Moncloa, claro", comenta Ayuso, que conoce en el rellano al portero, 'Rufino', que le asegura conocer "todos los trapos sucios" del bloque. "Anda, mira, como MAR", reacciona la 'presidenta'.

Allí también se encuentra con la presidenta de la Comunidad de Vecinos, 'Ramona'. "¿Qué se puede hacer en esta comunidad? Porque en la de Madrid nada de nada. He intentado comprarme un ático con dinero público y jolín, la que se ha liado", le pregunta 'Ayuso'.

'Ramona' le explica que en el bloque casi todo es comunitario, lo que no termina de convencer a la 'regidora': "¿Pero a dónde me he mudado, a un centro social autogesionado? Espero no llegar a mi piso y encontrarme a los Bardem impartiendo un taller de sexo tántrico", afirma.

De hecho, 'Ayuso' afirma que las cosas van a cambiar y empieza por privatizar el ascensor: "Estoy maximizando los recursos de la comunidad, y si tres euros y medio le parece caro, puede usar las escaleras por dos euros, ciao pescao".

El 'repartidor' Isma Juárez también descubre que 'Ayuso' le ha puesto una tasa al telefonillo y la presidenta reacciona: "Sánchez ya nos está repartiendo a los menas invasores, en Madrid no te queremos".

Después de que el 'conserje' amenace con renunciar por tener que usar las escaleras y acabe con un infarto, a 'Ayuso' se le ocurre una idea y llama a su novio: "Alberto, llama a los de Quirón y diles que les voy a llevar pacientes, que te den un 15% de comisión por cada uno".

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