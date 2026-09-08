Isma Juárez pregunta a Lluís Orriols, futuro profesor de la princesa Leonor: "¿No te sientes un poco Dumbledore cuando recibió a Harry Potter?"

Lluís Orriols, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, habla con Isma Juárez de la llegada de la princesa Leonor, que en tercero sería alumna suya, y le explica qué haría si tuviera que suspenderle un examen.

Isma Juárez ha 'acompañado' a la princesa Leonor en su primer día en la Universidad Carlos III, donde hoy empezaba a cursar la carrera de Ciencias Políticas.

Allí ha podido hablar con Lluís Orriols, que precisamente enseña Ciencias Políticas en la Carlos III, y que le ha explicado que si Leonor llega a tercero él será uno de sus profesores.

"Dar clase a una futura reina ¿es un privilegio o es una putada?", le pregunta Isma a Orriols, que lo considera un privilegio, aunque también con sus matices: "A veces puede ser raro que en clase se hable del objeto de estudio estando el objeto de estudio en clase".

"¿No te sientes un poco como Dumbledore cuando tuvo que recibir a Harry Potter en Hogwarts?", le comenta Isma a Orriols. El profesor, sin embargo, destaca que una vez de puertas para adentro "impera la normalidad que te olvidas".

El reportero de El Intermedio le plantea la cuestión de que se encuentre ante la situación de que Leonor "no haya hecho el mejor examen" y la tenga que suspender: "¿Eso cuenta como injurias a la Corona?". "Déjame que no pase esto", reacciona con humor Orriols, en cuyo caso sostiene que "si suspende, tiene recuperación en junio".

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