Un señor cree que en Ceuta no se debería permitir que entren más migrantes: "Los que están deberían volver por donde han entrado"

Thais Villas ha salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre la crisis migratoria que está ocurriendo en Ceuta. Algunos, por ejemplo, comparan esta situación con la migración española.

La crisis migratoria que está ocurriendo en Ceuta está generando un gran debate, por ese motivo, Thais Villas ha dedicado el primero 'Hablando se enciende la gente' de la temporada a este hecho. La reportera señala que en nuestro país se han producido numerosas manifestaciones en favor de la ciudad autónoma, "pero, igual, ayudar a Ceuta también sería repartir la inmigración que ha llegado, al menos a los menores".

Un chico indica que quizá las Comunidades Autónomas deberían aceptar el reparto, al menos de manera temporal, para favorecer a que la situación "se desatasque" en Ceuta. Otro hombre también está a favor del reparto. "Los españoles también hemos sido migrantes", indica. "Pero iban con contrato", puntualiza un señor, "todos estos que vienen ahora vienen a barullo".

Una chica expone que los españoles podemos viajar a otros países, como Francia, Italia o Estados Unidos, "y ahí no nos ponen ningún problema, pero cuando viene la gente aquí buscando un mundo mejor, no estamos peleando contra ellos y les estamos llamando invasores".

"Soy de los que piensa que primero están los españoles", responde un hombre. "Que estén viviendo en barracones, en Canarias, por el volcán, y que vengan de fuera y tengan sanidad y al hotel...", añade. En su opinión, directamente, no deberían entrar a España. Un hombre es de la opinión que no deben entrar y que aquellos que ya han cruzado la frontera "deberían volver por donde han entrado".

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