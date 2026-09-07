La AfD es más que ultraderecha: utiliza lemas nazis, elogia a la Alemania aria y defiende ser "positivos" sobre el Holocausto

Entre líneas La victoria de Alternativa por Alemania en la Alta Sajonia acerca al país a una época que se creía ya pasada.

Alternativa por Alemania (AfD) ha logrado un avance significativo en las elecciones de Alta Sajonia, obteniendo el 43,8% de los votos, el doble que en 2021. Este resultado, sin precedentes desde la caída del nazismo, ha alarmado a Alemania y Europa, dado que la AfD es considerada un partido neonazi. Liderada por Tino Chrupalla desde 2019, la formación ha sido condenada por usar eslóganes nazis y promueve ideas como la 'Alemania aria'. Su agresiva propaganda incluye promesas de deportaciones masivas y minimiza el Holocausto, criticando monumentos como el dedicado a los judíos asesinados en Berlín.

Alternativa por Alemania (AfD) ha vuelto a poner a la ultraderecha alemana en lo más alto tras imponerse en las elecciones de Alta Sajonia con el 43,8% de los votos. Ha obtenido el doble de votos que en 2021, arrojando un resultado nunca visto en el país desde la caída del nazismo. Los resultados han conmocionado al resto de Alemania y de Europa, ya que la AfD no es solo un partido de extrema derecha. Tiene declaraciones, hemeroteca y hasta sentencias que le señalan como un partido neonazi.

La formación, liderada desde 2019 por Tino Chrupalla, ha sido condenada en Alemania por usar eslóganes nazis. En concreto, a Björn Höcke, uno de los dirigentes más conocidos del partido, que ha sido sentenciado dos veces por cerrar mítines con un lema nazi: "Alles für Deutschland" ("Todo por Alemania").

Sus referencias al nazismo no se limitan al empleo de consignas, sino también de ideas. La AfD habla sin tapujos de la 'raza aria'. Ha publicado vídeos hechos con inteligencia artificial en los que evocan una Alemania aria y criminalizan a los migrantes.

Los extranjeros son su principal objetivo y constantemente les señalan. "Los burkas, las niñas con pañuelo en la cabeza y los hombres con cuchillos y otros inútiles no asegurarán nuestra prosperidad", declaró la líder de AfD, Alice Weidel.

La AfD promete la mayor deportación masiva de Alemania y, para promocionar sus intenciones, emplea una agresiva propaganda. Por ejemplo, en una de sus campañas creó un billete de deportación dirigido a los "inmigrantes ilegales" fechado para el 23 de febrero de 2025, día en el que se celebraban las elecciones al Parlamento.

Esta campaña recuerda mucho a la propaganda antijudía de la era nazi. Entonces, ese 'billete' era "de ida a Jerusalén".

Rechazo a la condena del Holocausto

Alternativa para Alemania también evita condenar la época nazi y minimiza el Holocausto. Sus dirigentes han llegado a decir que hay que estar "orgullosos" de los logros nazis, que los alemanes deberían ser más "positivos" en relación con su pasado nazi y que habría que dar un "giro de 180 grados" a la forma en que se recuerdan sus crímenes.

Han calificado además el Monumento a los judíos de Europa asesinados de Berlín como un monumento "a la vergüenza en el corazón de su capital". Su programa electoral defiende que hay que cambiar la forma en la que se explica la historia del país para fomentar, afirman, el orgullo alemán.

El servicio de inteligencia de Alemania ya advirtió que AfD representa una "amenaza demostrada" para el orden democrático.

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