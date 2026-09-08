Una chica afirma que tendría un hijo con Pedro Sánchez: "Con él a tope, creo que no me abandonaría"

El Intermedio sale a la calle para que la gente escoja entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal o Alberto Núñez Feijóo en diferentes situaciones como, por ejemplo, salir de fiesta o pedir ayuda para una mudanza.

El Intermedio estrena 'Encuesta de chinchetas', una sección en la que el programa sale a la calle para conocer la opinión de la gente. En este caso, el reportero presenta una foto de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y deben responder escoger entre ellos en torno a diferentes cuestiones.

La primera pregunta es con quién tendrían un hijo. Una chica responde que lo tendría "con Pedro Sánchez a tope". "Es guapo, tiene buenos gentes y creo que es un señor majo, con cabeza", explica, "y no me abandonaría, espero".

Otro chico también elegiría al presidente del Gobierno "porque sube muchos TikTok de libros y, a lo mejor, le enseñaría alguno al niño". "Ay la madre que me parió", responde, otro chico, al ver las fotos. Este indica que sería con el líder de Vox ya que "a nivel económico le podría dar más cosas a mi hijo".

En cuanto a ayudar en una mudanza, una chica escogería a Sánchez. "A lo mejor tardamos más, no sé si es el más fuerte, pero sería majo y si me caigo seguro que me ayuda". Un chico, por su parte, escogería a Abascal, "porque tiene pinta de ir al gimnasio, está fuerte". Otra, en cambio, escogería a Feijóo debido a que no cree que al líder del PSOE le guste ensuciarse, mientras que a Abascal no le ve "muy currante".

Para salir una noche de juerga una joven elige a Sánchez. "No tengo ganas de ver ni a Feijóo ni a Abascal bailar", afirma. Un chico elegiría a Abascal ya que es de pueblo como él. "Le gusta más la juerga, no tan pijotería", expone.

Si tuviera que encontrarse con alguno de ellos en una playa nudista, dos chicas preferirían encontrarse con Pedro Sánchez. Un chico también preferiría encontrarse con Sánchez ya que así podría hacerle una foto y hacerse famoso. "Sin dudarlo, Pedro Sánchez", comenta otro chico, "es un meme en sí, entonces es el que más gracia me haría".

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