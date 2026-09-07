Ahora

En Alemania

De fabricar coches a armas: Volkswagen vende una de sus fábricas a una empresa israelí para hacer componentes para sistemas aéreos

Los detalles El grupo automovilístico ha anunciado un principio de acuerdo con Aurelius Capital para la venta de la factoría de Osnabrück.

Dos operarios trabajan en una fábrica de Volkswagen Dos operarios trabajan en una fábrica de VolkswagenAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El grupo automovilístico Volkswagen va a vender la fábrica que posee en Osnabrück (Alemania) a Aurelius Capital, una empresa israelí, para que dicha instalación se convierta en un lugar donde se realicen componente para sistemas aéreos de defensa.

La compañía alemana ha anunciado este lunes el principio de acuerdo entre ellos, la región de Baja Sajonia donde se encuentra el complejo y la citada empresa israelí para la venta de la factoría situada al norte de Alemania.

Aurelius, como accionista mayoritario, adquirirá Volkswagen Osnabrück junto con el estado de Baja Sajonia y transformará gradualmente el lugar en un centro de excelencia para soluciones de seguridad y defensa. El grupo alemán ha argumentado que así lograrán salvar los puestos de trabajo de la fábrica.

La empresa israelí y el estado de Baja Sajonia planifican un primer proyecto estratégico en defensa aérea junto con Rafael Advanced Defense Systems para producir sistemas y componentes para defensa aérea destinados a Alemania y Europa. Volkswagen prevé posteriormente que se concreten nuevos proyectos y colaboraciones con otras empresas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cargas a las puertas de Ceuta y una entrada masiva en Melilla que se abortó: así actuó la policía marroquí durante la crisis migratoria
  2. El expresidente de Plus Ultra confirma ante el juez la mordida del 1% y la llamada de 11 minutos con Zapatero pidiéndole ayuda y que este niega
  3. Deportaciones inmediatas, intercambios con estudiantes rusos y más banderas: el plan de de los ultras en Alta Sajonia
  4. Densificar las ciudades con edificios más altos y menos espacio entre ellos, la 'solución' del Banco de España al problema de la vivienda
  5. Rodeados de basura, mechones de pelo y bragas robadas: así vivían los asesinos de Francisca Cadenas
  6. Las imágenes del primer día de la Princesa Leonor en la Carlos III: una universitaria más, pero no cualquiera