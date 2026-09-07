De fabricar coches a armas: Volkswagen vende una de sus fábricas a una empresa israelí para hacer componentes para sistemas aéreos

Los detalles El grupo automovilístico ha anunciado un principio de acuerdo con Aurelius Capital para la venta de la factoría de Osnabrück.

Volkswagen ha acordado vender su fábrica en Osnabrück, Alemania, a Aurelius Capital, una empresa israelí. La venta, que cuenta con el apoyo de la región de Baja Sajonia, permitirá transformar la instalación en un centro de excelencia para soluciones de seguridad y defensa, asegurando así los empleos actuales. Aurelius, junto con Baja Sajonia, planea iniciar un proyecto estratégico en defensa aérea con Rafael Advanced Defense Systems para producir sistemas y componentes destinados a Alemania y Europa. Volkswagen espera que esta transformación permita nuevos proyectos y colaboraciones con otras empresas en el futuro.

El grupo automovilístico Volkswagen va a vender la fábrica que posee en Osnabrück (Alemania) a Aurelius Capital, una empresa israelí, para que dicha instalación se convierta en un lugar donde se realicen componente para sistemas aéreos de defensa.

La compañía alemana ha anunciado este lunes el principio de acuerdo entre ellos, la región de Baja Sajonia donde se encuentra el complejo y la citada empresa israelí para la venta de la factoría situada al norte de Alemania.

Aurelius, como accionista mayoritario, adquirirá Volkswagen Osnabrück junto con el estado de Baja Sajonia y transformará gradualmente el lugar en un centro de excelencia para soluciones de seguridad y defensa. El grupo alemán ha argumentado que así lograrán salvar los puestos de trabajo de la fábrica.

La empresa israelí y el estado de Baja Sajonia planifican un primer proyecto estratégico en defensa aérea junto con Rafael Advanced Defense Systems para producir sistemas y componentes para defensa aérea destinados a Alemania y Europa. Volkswagen prevé posteriormente que se concreten nuevos proyectos y colaboraciones con otras empresas.

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