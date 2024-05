La comunidad educativa se está movilizando. Ya se han celebrado manifestaciones en Valencia o Madrid, en defensa de la enseñanza pública. Además, también ha habido paros en Andalucía, Baleares o Aragón. Para hablar sobre ello, Sandra Sabatés y El Gran Wyoming se van "al encerado" con la profesora Cristina Gallego.

La 'profesora' les pide silencio y que cuiden sus pupitres ya que "no hay un duro para equipamiento". Gallego se queja también que no pueden ni pagar la calefacción, aunque esto no es un problema tan grande ya que cada año la ponen menos: "Con las ratios de alumnos tan altas que tenemos hemos cambiado el gas natural por el calor humano".

A la pregunta de su profesora, Sandra cuenta que la comunidad que menos invierte por alumno es Madrid: "5.600 euros por alumno al año, seguida de Andalucía que invierte 5.800 euros". Madrid, además, es la comunidad con las ratios más altas, con 24 alumnos de media por aula en primaria.

La profesora Gallego pilla a Wyoming lanzando un trocito de papel con un canuto. "Monzón, ¿que haces?", le dice. "No se preocupe, solo es papel mojado, igual que las promesas del Partido Popular en invertir en educación pública". "Castigado después de clase y mañana me trae escrito en un papel 'No haré el tonto en clase' mil veces... una por cada millón de euros que se destina a la educación concertada en la Comunidad de Madrid", dice Cristina.

Sandra Sabatés demuestra que es una alumna muy aplicada y corrige a la profesora: "1.000 millones fue lo que se destinó en 2019... una cifra que no ha dejado de aumentar en los últimos años hasta 1.320 millones actuales, un incremento de 25% en los últimos cuatro años. Si nos fijamos en el conjunto de España, la cifra total que se destina a educación concertada es de 7.000 millones de euros, lo que conlleva que ya haya un 30% de los alumnos en España que eligen este tipo de centro educativo". "Qué listilla...", responde Gallego.