El 'papa Wyoming' se cuestiona su continuidad y nombra 'cardenal aznariano' al 'monaguillo Mateo'

El 'sumo pontífice aznariano' afirma que se "está haciendo mayor" por ello no duda en garantizar la continuidad de la Iglesia Aznariana 'ascendiendo' a su compañero.

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' celebraban una nueva eucaristía de su particular Iglesia Aznariana. En esa ocasión, la misa estaba motivada por un 'hat trick aznariano', es decir, tres apariciones de José María Aznar.

En la primera, "nuestro señor Aznar le señaló el camino a fray Feijóo para ascender a la gloria de la Moncloa", explicaba el 'papa Wyoming'. El 'Aznarísimo' afirmaba que lo único que debía hacer el Partido Popular en su Congreso es "presentar un proyecto para la mayoría de los españoles que le lleve a ganar las elecciones".

En la segunda 'aparición', "el Aznarísimo en su infinita 'egocentricidad' ha tenido a bien explicarnos la decisión más difícil que ha tomado en su vida", indicaba el 'sumo pontífice Wyoming'. Aznar, como se podía ver en las imágenes, explicaba que para él fue irse. "Estaba en buena forma y estaba en una edad buena", afirmaba.

En la tercera 'aparición', el expresidente popular "señaló a los verdaderos culpables de las desgracias de nuestro país: los comunistas", señalaba Wyoming. "No es Trump el responsable de que en España se gobierne pidiendo permiso y al dictado de secesionistas y extremistas de izquierda, antiguos terroristas, comunistas todos incluidos".

Antes de dar por finalizada la misa, el 'papa Wyoming' hacía un importante anuncio. "Hemos visto como otras iglesias menores, y carentes de interés, elegían nuevo papa", explicaba, "esto me ha hecho pensar en el futuro de esta santa iglesia".

"Como me voy haciendo mayor ha llegado el momento de nombrar a mi sucesor", anunciaba, "para cuando me llegue la llamada del Aznarísimo". El 'monaguillo Mateo' no podía esconder su nerviosismo. "¿Seré yo?", se preguntaba.

"Tú lo has dicho, estás preparado, así que por el poder que me otorga el Aznarísimo y el Santo Concilio de Génova, yo te nombre cardenal aznariano", decía el 'papa Wyoming'.

El ahora 'cardenal' contaba al 'sumo pontífice aznariano' alguna de las medidas que adoptará cuando ostente el cargo. Estas no eran del gusto del 'papa' y, por ello, finalmente, decidía arrebatarle el cargo Mateo.