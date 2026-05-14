Wyoming, al saber que la princesa Leonor ha pilotado un F5: "¿Con quién va a entrar en combate? ¿Con Elsa de 'Frozen'?"

El Gran Wyoming y Dani Mateo se ponen sus mejores galas para convertirse en los colaboradores más aristocráticos de El Intermedio y analizar las últimas noticias sobre los 'royals' con su particular humor.

El 'duque de Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateos del condado del Alto Hospitalet' vuelven a El Intermedio y no pueden evitar hablar de uno de los temas que más titulares ha ocupado en los últimos días: el hantavirus.

'Wyoming Fitz-Stuart' explica que se hizo un chequeo y está "como un toro". "Lo único que tengo alto es la sangre azul", añade, entre risas. 'Ruiz Mateos', por su parte, señala que la única pandemia que le preocupa "es la del 'antevirus'". "Hay una plaga de pijos, de quiero y no puedo, con mocasines de ante", explica.

Como es habitual, hablan sobre uno de los protagonistas habituales de sus charlas: el rey Juan Carlos I. El emérito ha vuelto a Sanxenxo para las regatas. "No sabemos si estará a bordo del Bribón o si es demasiado meneo para su edad y preferirá quedarse en el chiringuito", expone Wyoming.

"Está muy mayor, van a tenerlo que atarlo a la quilla como la sirena esa", añade Daniel. Para él, la visita del monarca "es un plan estupendo". "Además, como no le reciben en Zarzuela, si se queda en la playa podrá hacer su propio castillo de arena", añade.

Su nieta Leonor, por su parte, sigue con su instrucción militar en el ejército del Aire. "Hace poco la princesa ha volado junto a un instructor en un avión de combate F5", explica 'Ruiz Mateos'. "Solo por verla por ahí por los aires me ha dado un vahído", añade 'Wyoming Fitz-Stuart'.

"¿Con quién va a entrar en combate Leonor? ¿Con Elsa de 'Frozen'?", se plantea 'Wyoming Fitz-Stuart'. "La reina que nos viene es un talento sin precedentes: pilota cazas, es políglota y, además es una artistaza dibujando", añade Daniel.

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