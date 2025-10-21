Wyoming, sobre la importancia de poner nombre al 'bullying': "Una vez identificado, es el momento de buscar cómo solucionarlo"

El presentador de El Intermedio expone que poner nombre al acoso escolar permite que este se haga más visible. Wyoming señala la necesidad de reforzar la educación, la concienciación y la prevención para poner remedio a los casos de 'bullying'.

El Gran Wyoming comparte una teoría con los espectadores: "El nombre lo condiciona todo". El presentador afirma que, al igual que Tina Turner, Miley Cyrus o La Veneno, él también decidió utilizar un nombre artístico. "¿Cómo voy a triunfar llamándome José Miguel Monzón Navarro?", pregunta.

El presentador indica que escogió El Gran Wyoming para convertirse "en una estrella". "Viendo lo que provocaba en el público me tendría que haber puesto 'Martirio', pero ya estaba pillado", añade. Wyoming indica que el nombre "define, incluso, las carreras".

Wyoming detalla, entonces, todos los nombres con los que bautizaron a Fernando VII. "El pobre no pudo estudiar mucho porque el profesor se tiraba la mitad de la clase pasando lista", ironiza, "lo malo, además, es que su DNI tenía el tamaño de una carpa de circo". A pesar de ello, el presentador señala que también tenía cosas buenas: "Era fácil felicitarlo, su santo era, prácticamente, todos los días".

"No solo el nombre es importante para identificar a las personas", añade, "sino también las situaciones que nos ocurren en la vida cotidiana". El presentador se refiere al caso de Sandra, la niña de 14 años que se quitó la vida en Sevilla tras sufrir acoso escolar.

El presentador cuenta que el caso ya está en manos de la Fiscalía "porque el centro, que había sido informado de la situación, al parecer no activó ningún protocolo". Las presuntas compañeras que acosaban a Sandra, "están sufriendo a su vez señalamiento y ataques en redes".

"Este tipo de situaciones siempre han existido", señala, "en los coles siempre ha habido maltratadores, matones, pero, ahora, además tenemos un nombre: 'bullying' o acoso escolar". Wyoming considera que el hecho de que se pueda denominar, "es de vital importancia porque, una vez que se nombra, el problema se hace mucho más visible".

"Una vez identificado, es el momento de buscar cómo solucionarlo", concluye, "debemos hacer todo el esfuerzo posible por reforzar la educación, la concienciación y la prevención para poner remedio a estos casos de 'bullying' que tanto nos preocupan".

