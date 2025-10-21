El Intermedio pide a la gente que regale peinetas a Netanyahu por su cumpleaños: "A falta de velas sopla esto"

El mandatario israelí cumple 76 años este 21 de octubre, por ese motivo El Intermedio ha recorrido Madrid con un camión para que la gente felicite al primer ministro de Israel dedicándole ese gesto.

Este martes Benjamín Netanyahu cumple 76 años. "El pequeño Bibi estaba predestinado a pasar a la historia", afirma el Gran Wyoming, "a la historia de los grande genocidas". El presentador anuncia que, para celebrar este día, El Intermedio ha salido a la calle "con el deseo de compartir este día con los ciudadanos".

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el programa ha recorrido varios lugares de Madrid con un camión en el que se puede leer 'Muchas felicidades Netanyahu' así como una imagen del primer ministro israelí hecha con peinetas. Un gesto que, además, es el particular regalo que los ciudadanos hacen al mandatario.

"Esto es para Netanyahu, para su cumpleaños", comenta un hombre, "ojalá saque un ratito para festejarlo porque organizar un genocidio debe ser agotador". "En el día de tu cumpleaños, no te he comprado nada porque no sé qué se le regala a un genocida", comenta un chico, antes de enseñar su dedo corazón.

"A falta de velas, sopla esto Netanyahu", dice un señor, dedicando una peineta al primer ministro de Israel. "A ver si hoy que es tu cumpleaños aprovechas y te coges el día libre", comenta una mujer, "así, por lo menos, hoy no muere nadie".

"Qué desastre", se 'lamenta' Wyoming, "no sé cómo decir las cosas". "¿Es que nadie me hace caso?", pregunta, "¿de dónde ha salido la mierda del camioncito ese?". El presentador recuerda que pidió que no se hicieran peinetas al israelí. "No respetáis nada", concluye.

