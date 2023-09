Aunque en el debate de investidura Feijóo ha demostrado que no le falta actitud, quizá las matemáticas no se le dan tan bien ya que para lograr ser investido, como ha explicado Wyoming, "no le dan los números".

Por eso Wyoming, haciendo la competencia a Ferreras, ha decidido explicárselo con la ayuda de su 'Wyometro'. A través de esta novedosa aplicación, el presentador ha calculado los posibles apoyos de Feijóo antes su posible investidura.

Como le ha explicado, si suma a los votos de su partido los de Vox, Coalición Canaria y UPN sumaría 172 votos cuando, la mayoría absoluta está en 176. Por eso, si lograra sumar los 7 votos de Juntos tendría 179, pero, como ha indicado Wyoming, perdería los votos de Vox ya que ambos partidos "se repelen como el agua y el aceite".