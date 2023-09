El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes durante su discurso de investidura, que él podría tener los votos suficientes para ser investido presidente, pero ha señalado que no está dispuesto a aceptar las exigencias de los partidos independentistas catalanes y concederles una ley de amnistía: "Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar ese precio".

Una frase que, de momento, es mentira. Por aclarar. Feijóo no gobierna porque no tiene apoyos, porque es incapaz de poner de acuerdo a Junts y a Vox. Hagamos la suma: si el PP pacta con Junts, no tendría mayoría porque Vox se caería de la ecuación... y si pacta con Vox (como ha hecho) "PNV se cae y tampoco tendría mayoría". Así que decir que "no es presidente porque no quiere", es como quien dice que no gana el mundial de futbol porque no quiere. Una boutade.

Además, el presidente de los populares, ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que anteponga los principios al poder y le ha advertido de que "fuera de la Constitución no hay democracia".