Ahora

50 años de la muerte del dictador

Wyoming, sobre Franco: "Es como el Cid Campeador, sigue dando por saco hasta después de muerto"

Este 20N, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, continúa la bronca política alrededor de la figura del dictador, que a pesar de la ley de Memoria Histórica, tendrá homenajes de todo tipo por el país. La reflexión de Wyoming, en este vídeo.

Este 20N, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, continúa la bronca política alrededor de la figura del dictador, que a pesar de la ley de Memoria Histórica, tendrá homenajes de todo tipo por el país. La reflexión de Wyoming, en este vídeo.

Pocas horas antes de este 20N, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, se ha conocido que todos los partidos, a excepción de PP y PSOE, darán plantón a los reyes en el acto del próximo viernes en el Congreso para conmemorar los 50 años de la monarquía en España.

Por otro lado, Ángel Víctor Torres ha anunciado 480 actividades de aquí a final de año para reflexionar sobre la democracia y homenajear a víctimas y colectivos que lucharon por la Transición.

Actos a los que no se sumará la Comunidad de Madrid, tal y como ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, que lo considera un "adoctrinamiento en democracia". Torres le respondía diciéndole que "lo malo es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia".

"Franco es como el Cid Campeador, sigue dando por saco hasta después de muerto", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

En el marco del 50 aniversario de la muerte del dictador, Ernest Urtasun ha anunciado actuaciones para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar y la Fundación Queipo de Llano.

Amparado también en la ley de Memoria Histórica, una asociación memorialista ha solicitado que el Gobierno central sancione con hasta 150.000 euros al rey Juan Carlos por elogiar a Franco en sus memorias., algo que el propio Pedro Sánchez ha criticado en el Congreso. En este sentido, Wyoming lamenta que el presidente se pierda el libro del rey emérito, que "tiene de todo: amor, intrigas, traiciones".

La efeméride llega en un momento en el que se está normalizando la presencia en la calle de símbolos, cánticos y proclamas ensalzando el franquismo. Además, a pesar de la ley de Memoria Democrática, mañana se verán manifestaciones, ofrendas florales y misas en honor al dictador. "Esto parece una fiesta patronal del franquismo", comenta Wyoming, que considera que debería sonar "Paquito el Pollero" en vez de 'Paquito el Chocolatero'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  2. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  3. La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"
  6. Así vapean los menores en pleno instituto: dispositivos en los bolsillos, ventas en los pasillos y riesgos que pocos toman en serio