Wyoming, sobre Franco: "Es como el Cid Campeador, sigue dando por saco hasta después de muerto"

Este 20N, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, continúa la bronca política alrededor de la figura del dictador, que a pesar de la ley de Memoria Histórica, tendrá homenajes de todo tipo por el país. La reflexión de Wyoming, en este vídeo.

Pocas horas antes de este 20N, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, se ha conocido que todos los partidos, a excepción de PP y PSOE, darán plantón a los reyes en el acto del próximo viernes en el Congreso para conmemorar los 50 años de la monarquía en España.

Por otro lado, Ángel Víctor Torres ha anunciado 480 actividades de aquí a final de año para reflexionar sobre la democracia y homenajear a víctimas y colectivos que lucharon por la Transición.

Actos a los que no se sumará la Comunidad de Madrid, tal y como ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, que lo considera un "adoctrinamiento en democracia". Torres le respondía diciéndole que "lo malo es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia".

"Franco es como el Cid Campeador, sigue dando por saco hasta después de muerto", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

En el marco del 50 aniversario de la muerte del dictador, Ernest Urtasun ha anunciado actuaciones para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar y la Fundación Queipo de Llano.

Amparado también en la ley de Memoria Histórica, una asociación memorialista ha solicitado que el Gobierno central sancione con hasta 150.000 euros al rey Juan Carlos por elogiar a Franco en sus memorias., algo que el propio Pedro Sánchez ha criticado en el Congreso. En este sentido, Wyoming lamenta que el presidente se pierda el libro del rey emérito, que "tiene de todo: amor, intrigas, traiciones".

La efeméride llega en un momento en el que se está normalizando la presencia en la calle de símbolos, cánticos y proclamas ensalzando el franquismo. Además, a pesar de la ley de Memoria Democrática, mañana se verán manifestaciones, ofrendas florales y misas en honor al dictador. "Esto parece una fiesta patronal del franquismo", comenta Wyoming, que considera que debería sonar "Paquito el Pollero" en vez de 'Paquito el Chocolatero'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.