Wyoming 'doctora' a Santos Cerdán: "Qué afán de conocimiento y, sobre todo, de llevárselo muerto"

Wyoming, 'decano' de la 'Universidad Corruptense de España', entrega el 'doctorado honoris causa judicial' a Santos Cerdán por su "oratoria, templanza y manera de mentir descaradamente".

La 'Universidad Corruptense de España' entrega su "doctorados honoris causa judicial' a Santos Cerdán. De este modo, incluye un nuevo talento a su galería de corruptos ilustres como Francisco Correa, Francisco Granados o Iñaki Urdangarín.

"Esperamos que la nueva promoción no nos defraude, hagan como les hemos enseñado, defrauden solo a Hacienda", comenta el 'decano' Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

Entre los motivos que 'doctoran' a Cerdán está que su trama, según el informe de la UCO, habría empezado a actuar desde el mismo momento que Sánchez ganó las primarias. Según la investigación, solo dos días después de llegar a Ferraz, Cerdán habría iniciado sus contactos con Acciona, que acabaron derivando en una alianza estable durante siete años con su empresa, Servinabar, recibiendo casi 7 millones de euros en mordidas.

Entre las obras más importantes, el puente del Centenario de Sevilla por la que recibió 2 millones de euros a pesar de que Servinabar solo aportaba un peón de obra, el propio cuñado de Cerdán: "Un cuñado que vale casi 2 millones de euros, los demás solo valen para encontrar la gasolina más barata", ironiza Wyoming.

Cerdán también se coló en un viaje oficial del Gobierno a Marruecos, pese a tener solo cargos en el PSOE, donde intentó, sin éxito, obtener la adjudicación del puerto de Kenitra. "Qué afán de conocimiento y, sobre todo, de llevárselo muerto", señala Wyoming, que añade que Cerdán "se hizo un Erasmus con sus compañeros de promoción", Ábalos y Koldo y que "la fiesta debió ser buena, porque la resaca les ha llegado años después".

Sobre cómo se vio beneficiada la familia de Cerdán de Servinabar, mientras él lo negaba todo, Wyoming alaba la "oratoria, templanza y manera de mentir descaradamente" del exsecretario de Organización del PSOE y destaca su estudio en el campo de la resistencia de materiales: "Quería probar hasta qué punto llegaba la dureza de su jeta".

Ante todo esto, el PSOE de Navarra ya ha tomado medidas radicales y ha retirado los carteles de Servinabar de las obras del túnel de Belate, "el segundo agujero más grande de Navarra, después del que le ha hecho Cerdán del partido" según Wyoming, que junto a Dani Mateo le dedica una tonadilla.

