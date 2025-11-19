Wyoming, irónico con el "cállate, cerdita" de Trump a una periodista: "¿Que tiene de malo? Yo enamoré así a mi mujer"

Desde Wyoming, Wyoming analiza las últimas noticias relacionadas con Trump, desde su incomodidad con la publicación de los papeles de Epstein hasta su encuentro con el príncipe heredero saudí y Cristiano Ronaldo.

Wyoming vuelve a Wyoming para repasar las novedades de Estados Unidos, que pasan por la aprobación de la ley para publicar los papeles de Epstein, después del cambio de postura de los republicanos. En este punto, ya solo faltaría la firma de Donald Trump para que el proceso se ponga en marcha.

"Por fin van a salir los nombres de esos cochinos pervertidos comunistas", aplaude Wyoming, mientras Sandra Sabatés le explica que esos nombres no son precisamente de comunistas, sino más bien de grandes empresarios y magnates, entre los que podría estar el propio Trump.

La prueba de la incomodidad que genera a Trump este asunto es la respuesta que dio a una periodista, a la que dijo "¡Cállate, cerdita!". "¿Que tiene eso de malo? Si es cariñoso", ironiza Wyoming, que asegura que "yo enamoré así a mi mujer".

Por otro lado, Trump se reunió ayer con el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, que ha prometido aumentar la inversión de Arabia Saudí en Estados Unidos en más de 1 billón de euros. Cuando le preguntaron por el asesinato de Jamal Khashoggi, lo zanjó con un "estas cosas pasan".

Entre la delegación saudí se encontraba Cristiano Ronaldo, al que se vio pasear, charlar y reírse con Trump por los pasillos de la Casa Blanca. "Seguro que Ronaldo se está partiendo porque Trump le decía: 'Tráete a la Casa Blanca los balones de oro, que van a juego con mi retrete", señala Wyoming.

Trump continúa con sus amenazas a Venezuela y no descarta una acción militar. Maduro, sin embargo, ha respondido llamando a la paz o aprendiendo inglés. "¿Qué forma de mancillar nuestro idioma es esa?", reacciona Wyoming.

